Huawei Mate 40 Pro, trapelato il prezzo (alto) a meno di 24 ore dal lancio

Ormai manca davvero pochissimo alla presentazione della nuova famiglia di smartphone Huawei Mate 40. Sempre più dettagli, come scheda tecnica e design dei modelli Pro e Pro+, sono stati condivisi in rete e ormai degli smartphone sappiamo praticamente tutto. Solo un’incognita aleggia ancora sulla presentazione, quale sarà il prezzo? Per Huawei Mate 40 Pro potremmo già avere la risposta.

Huawei Mate 40 Pro, secondo le ultime voci circolate in rete, dovrebbe vantare un ampio display AMOLED da 6,76″ con bordi curvi e un foro allungato dove saranno inseriti una fotocamera da 13MP e un sensore 3D per il riconoscimento facciale. Il comparto fotografico sarà composto da una fotocamera principale da 50MP, una secondaria da 20MP con lente ultra grandangolare e un teleobiettivo con sensore da 12MP.

A muovere il tutto dovrebbe pensarci il più recente chip HiSilicon Kirin 9000 accompagnato, nella versione base, da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile.

Secondo quanto condiviso da Roland Quandt, questa configurazione dello smartphone costerebbe in Germania 1.199 euro, prezzo che da noi potrebbe tranquillamente sfondare il muro dei 1200 euro a causa della maggiore tassazione. Il leaker di WinFuture ha condiviso uno screenshot catturato da Amazon.de prima che la pagina del prodotto fosse nascosta o eliminata.

Just to preserve this before they take it down: pic.twitter.com/WNA8ZoUGlI

— Roland Quandt (@rquandt) October 21, 2020