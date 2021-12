Huawei Mate V sarà così: un po’ P50, un po’ Z Flip3 (foto)

I rumor sul design del nuovo pieghevole di casa Huawei si susseguono ormai da più di un anno. Adesso, però, siamo in grado di darvi qualche informazione in più: Huawei Mate V – questo il nome del primo foldable a conchiglia targato Huawei – avrà un design della scocca molto simile a quello degli smartphone della serie P50.

Un’altra somiglianza che si riscontra subito è quella con il Samsung Galaxy Z Flip3, che si piega esattamente allo stesso modo, come un tradizionale telefono a conchiglia. Inoltre, Huawei Mate V dovrebbe essere molto compatto e facile da portare in giro.

Dopo il ban negli Stati Uniti, la produzione di Huawei ha subìto una lieve battuta d’arresto, ma il primo proposito per l’anno prossimo è quello di ripartire più carichi (e con più novità) che mai. Il focus, per ora, è tutto sul lancio di Huawei Mate V, successore di Huawei Mate X2 e pensato probabilmente per accontentare un pubblico più femminile.

A prima vista, in realtà, non ci sono particolari dettagli che suggeriscano questo orientamento. Vero è che le ultime foto pubblicate sono piuttosto scarne, ritraendo esclusivamente la custodia protettiva che mette in evidenza il modulo fotocamera.

In particolare, osservando la custodia, si capisce che Huawei Mate V sarà dotato di un comparto fotografico niente male, con quattro sensori (tre nel cerchio superiore e uno nel cerchio inferiore) e un flash LED.

Le immagini in questione sono state pubblicate dal noto leaker Ice universe su Weibo. Si apprende inoltre che il fornitore Zhaoli Technology ha già iniziato a produrre in serie nuove cerniere per Huawei Mate V.

Stando sempre alle indiscrezioni, Huawei annuncerà questo e altri dispositivi in una conferenza in programma per il 23 dicembre.