Huawei: “Mate X non è ancora pronto per il mercato”

He Gang, uno dei top manager di Huawei, ha dichiarato che Mate X non è ancora pronto per essere commercializzato essendo ancora in fase di test per far sì che soddisfi i requisiti di qualità dell'azienda.

Strano destino quello dei primi smartphone pieghevoli. Galaxy Fold e Mate X sono stati presentati a febbraio, ma entrambi non sono ancora stati commercializzati. In una recente intervista rilasciata durante l’evento di lancio di Mate 20 X in Cina, He Gang (uno dei top manager di Huawei) ha dichiarato che lo smartphone pieghevole dell’azienda cinese non è ancora pronto per essere commercializzato.

Mate X sarebbe ancora in fase di test e l’azienda è ancora impegnata a ottimizzare e perfezionare il dispositivo per far sì che soddisfi i requisiti di qualità di Huawei. Gang ammette che il processo si è rivelato più impegnativo del previsto a causa dei nuovi metodi di progettazione utilizzati per la realizzazione dello smartphone pieghevole.

“Dovrebbe essere molto chiaro che i requisiti di qualità di Huawei sono molto esigenti. Se non soddisfano i requisiti di qualità, non rilasceremo i prodotti sul mercato”. Sono queste le parole del dirigente che in qualche modo rassicura gli utenti sul fatto che quando Mate X verrà commercializzato non presenterà nessun tipo di problema.

Le ultime notizie vedono lo smartphone pieghevole arrivare sul mercato nel mese di settembre proprio come Samsung Galaxy Fold che ha dovuto affrontare non pochi problemi proprio per essere stato annunciato per il mercato prima che fosse effettivamente pronto. Una cosa sembra certa. La presentazione dei due smartphone pieghevoli è stata affrettata per battere la concorrenza. Questa fretta si è concretizzata in ritardi nella commercializzazione che hanno spento gli entusiasmi degli utenti.

La speranza è che quando verranno davvero resi disponibili sul mercato, sia Mate X che Galaxy Fold siano davvero pronti per essere utilizzati dagli utenti. Nuovi annunci da parte di Huawei e Samsung potrebbero arrivare in occasione di IFA 2019 che aprirà i battenti proprio a settembre.