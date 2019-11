Huawei Mate X, occhio alle basse temperature

Huawei consiglia di non piegare il Mate X in ambienti con temperature inferiori ai -5° centrigradi, senza però fornire dettagli in merito.

Gli smartphone pieghevoli continuano a monopolizzare la scena. Dopo l’arrivo in Italia del Samsung Galaxy Fold, oggi è il Huawei Mate X a tornare al centro dell’attenzione. L’azienda cinese ha infatti approntato una pagina web ufficiale dedicata al suo “foldable”, all’interno della quale sono contenute una serie di avvertenze di utilizzo. L’obiettivo è quello di informare appieno l’utente in relazione alla tecnologia utilizzata per il pannello, al fine di prevenire eventuali problemi causati da un uso improprio.

Tra queste avvertenze però, ce n’è una particolare, che consiglia di non piegare il display del Huawei Mate X in ambienti caratterizzati da temperature inferiori ai -5°C (centigradi). Condizioni certamente non verificabili nella quotidianità, ma in realtà non così estreme per la stagione invernale in molte zone del pianeta. Senza contare ipotetiche vacanze ad alta quota, in montagna, dove raggiungere questi requisiti ambientali è estremamente comune.

Considerando il prezzo del Mate X (non è ancora arrivato in Europa, ma quando lo farà costerà 2.299 euro), si tratta di una limitazione non da poco. Probabilmente, siamo difronte all’ennesima dimostrazione di quanto la tecnologia alla base degli smartphone pieghevoli sia fondamentalmente acerba. Huawei non spiega comunque nel dettaglio il perché il pannello del dispositivo possa presentare problemi alle basse temperature.

Attendiamo informazioni maggiormente approfondite dall’azienda cinese, al fine di poter avere un quadro più completo della situazione. In ogni caso, la speranza rimane quella di poter mettere al più presto le mani sul Mate X, un dispositivo che ci ha certamente sorpresi nel corso del Mobile World Congress 2019, quando è stato protagonista assoluto della fiera spagnola. Del resto, la commercializzazione del Galaxy Fold dimostra come l’era degli smartphone pieghevoli, al netto di dubbi e perplessità, sia effettivamente iniziata.