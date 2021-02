Huawei Mate X2 è ufficiale, cambia la piega ma non l’ambizione del brand

Huawei ha presentato durante un evento di lancio dedicato il nuovo Mate X2, il nuovo smartphone pieghevole dell’azienda che promette battaglia al Samsung Galaxy Z Fold 2. L’azienda ha completamente ripensato il design dei propri smartphone flessibili, distaccandosi dallo schermo ripiegabile esternamente che aveva reso famosi i primi due foldable dell’azienda. Le immagini del telefono sono trapelate pochi minuti prima del suo annuncio ufficiale tramite Evan Blass su Voice.

Sì, perché Huawei aveva già portato sul mercato prima di Mate X2 non uno ma ben due smartphone pieghevoli. Per quanto simili, Huawei Mate X aveva ricevuto un aggiornamento alle specifiche ed un successivo evento di presentazione dedicato, diventando ufficialmente Mate XS.

Il nuovo Huawei Mate X2 si distacca completamente dalla visione che l’azienda di Richar Yu aveva per il futuro degli smartphone pieghevoli, il nuovo prodotto in arrivo sul mercato richiama infatti l’idea alla base di Samsung Galaxy Fold e Z Fold 2.

Huawei Mate X2 possiede uno schermo OLED esterno dalla diagonale di 6,45″ con una risoluzione di 2700 x 1160 pixel per l’utilizzo da “chiuso”. Una volta aperta la cerniera, completamente riprogettata rispetto alla Falcon Wing dei primi due modelli, Mate X2 può mostrare il display interno OLED flessibile da 8″ con risoluzione 2480 x 2200 pixel. Entrambi i display raggiungono una frequenza massima di 90Hz, rendendo l’esperienza consistente indifferentemente al tipo di utilizzo dello smartphone.

Rispetto al Sasmung Galaxy Z Fold 2 entrambi i display sono leggermente più grandi ma, mentre il display esterno passa da 60Hz a 90Hz, il display interno non raggiunge i 120Hz del modello coreano.

Il telefono è mosso dal chip Kirin 9000, il processore che ha debuttato assieme a Huawei Mate 40 Pro l’anno scorso. Questo è accoppiato da 8GB di RAM e una batteria con una capacità di 4400mAh che può essere caricata ad una potenza massima di 55W.

Ci sono quattro fotocamere sul retro del telefono: la principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 16 megapixel, un teleobiettivo da 12 megapixel con uno zoom ottico 3x e una fotocamera “SuperZoom” da 8 megapixel con uno zoom ottico 10x. La fotocamera frontale all’esterno del telefono ha una risoluzione di 16 megapixel e non sembra essercene una all’interno assieme al display pieghevole.

Secondo il sito di Huawei, Mate X2 utilizza come sistema operativo ancora Android 11 con la personalizzazione EMUI 11 e con a bordo i Huawei Mobile Services (HMS) e lo store AppGallery. Tuttavia, durante l’evento, l’azienda ha affermato che questo sarà uno dei primi dispositivi a ricevere Harmony OS.

Huawei Mate X2 sarà disponibile in Cina con 256GB di memoria interna per 17.999 yuan (circa 2.293 euro), oppure nella variante da 512GB per 18.999 yuan (circa 2.420 euro), nelle colorazioni blu, rosa, nero e bianco a partire dal 25 di febbraio. Non è ancora chiaro se lo smartphone possa arrivare al di fuori dei confini del Paese asiatico.