Huawei Mate X3, la data di uscita del nuovo foldable è confermata

La data di lancio di Huawei Mate X3 è finalmente ufficiale. In particolare, il nuovo foldable di casa Huawei – successore di Huawei Mate X2 – uscirà il prossimo anno, come annunciato dal presidente della società Derek Yu nel corso di un’intervista rilasciata ai media romeni nelle scorse ore.

Nella stessa intervista, Yu ha dichiarato che HarmonyOS sta per arrivare in Europa, e l’ulteriore novità attesa per il 2022 riguarda l’uscita di Huawei Mate 50, dopo un 2021 in cui si è molto parlato di questo phablet.

Tornando ai Mate foldable, invece, il presidente ha manifestato il suo dispiacere per non essere riuscito a portare in Europa il Mate X2. Ciò è dovuto ai limiti post-ban e anche alla crisi dei chip, entrambe condizioni che hanno reso impossibile la vendita del device oltre i confini cinesi.

Ora, però, abbiamo una buona notizia: Huawei Mate X3 vedrà la luce proprio in Europa, precisamente a Barcellona, nel corso della prossima edizione del Mobile World Congress in programma dal 28 febbraio al 3 marzo 2022.

Sempre dal palco del MWC, tre anni fa, Huawei aveva stupito tutti presentando al mondo il secondo smartphone pieghevole in assoluto (“secondo” dopo il Samsung Galaxy Fold presentato lo stesso anno). In realtà, il meccanismo di chiusura di Huawei Mate X era poco collaudato, e per questo il device non ebbe il successo che si sperava.

Nello specifico, lo smartphone si piegava verso l’esterno, esponendo il display a rompersi più frequentemente rispetto agli schermi flessibili “dall’altra parte” (verso l’interno).

A due anni dall’uscita del precursore, dunque, Huawei si prepara al debutto di un nuovo device avvenieristico soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche dello schermo e… quello che c’è dietro. Stando alle ultime voci, infatti, Huawei Mate X3 sarà il primo foldable con sensore di impronte digitali integrato sotto al display.