Se volete acquistare uno smartphone top di gamma, ma cercate un modello capace realmente di differenziarsi dalla massa, Huawei Mate Xs 2 rappresenta oggi il meglio per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli. Lo store ufficiale, con le sue ultime iniziative pensate al risparmio, lo propone a 1.499,99€ invece di 1.999,99€.

Un dispositivo esclusivo, quasi introvabile altrove. Infatti, se escludiamo lo store del produttore, solo Amazon può vantarsi di averlo nel catalogo, a un prezzo però molto più alto rispetto a quello offerto dai canali ufficiali Huawei. Lo sconto di 500 euro si divide in due parti: un risparmio di 200 euro viene applicato automaticamente dallo store, mentre per i restanti 300 euro bisogna richiedere un coupon, la cui procedura consiste nel registrarvi sullo store ufficiale e seguire le indicazioni successive. Il coupon, e pensiamo anche lo sconto tradizionale, sarà valido fino 1 maggio.

Ma c’è di più! Se infatti siete interessati anche al Huawei Watch GT 3, uno smartwach dal valore di 249,00€ (poiché proposto nella versione da 46mm), sappiate che può essere vostro a soli 1,99€. La cifra irrisoria andrà sommata alla spesa relativa allo smartphone, facendo attenzione a mettere la spunta sulla casella dedicata, visibile sulla pagina del prodotto. Insomma, un’offerta irrinunciabile per chi si appresta ad acquistare dispositivi premium, in particolar modo i device più innovativi a marchio Huawei.

Tante sono le peculiarità di Huawei Mate Xs 2 e la più evidente è il display che, a differenza di altri smartphone pieghevoli, si apre verso l’esterno anziché internamente. Ciò è garantito da una cerniera di nuova generazione, studiata non solo per offrire allo smartphone un’estetica esclusiva, ma anche per essere resistente e compatta. Pur essendo pieghevole, con lo schermo che arriva a 7,8″ quando è aperto, Huawei Mate Xs 2 pesa soltanto 255 grammi, in linea con gli smartphone tradizionali più grandi. Oltre alla cerniera, questo risultato è stato possibile grazie all’utilizzo di materiali innovativi come la fibra di vetro e la lega di titanio.

Un display così grande, ma che diventa compatto quando lo si vuole, ha permesso a Huawei di concentrarsi anche sul software, integrando funzioni atte a sfruttare al massimo la diagonale. La produttività è ai massimi livelli, con la possibilità di gestire finestre multiple con semplici tocchi sullo schermo. Insomma, un dispositivo performante e capace di offrire un’esperienza d’uso eccezionale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

N:B: vi ricordiamo che per ottenere lo sconto completo bisogna richiedere il coupon, seguendo la procedura tramite lo store ufficiale.

