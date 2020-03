Il nuovo Huawei Mate Xs sarà disponibile per il pre-ordine anche in Italia a partire dal 10 marzo. Ad annunciarlo è stato lo stesso produttore, che ha anche deciso di assicurare ai propri clienti tutta una serie di vantaggi. Huawei offrirà infatti un servizio post-vendita dedicato, disponibile 7 giorni su 7. I benefici sono molteplici: possibilità di ricevere assistenza tramite una chiamata o su WhatsApp, ritiro e consegna direttamente a casa e la priorità presso gli Huawei Customer Service Center.

Il design del prodotto è molto simile a quello di Huawei Mate X, smartphone pieghevole lanciato pochi mesi fa. Il brand ha però deciso di rivedere leggermente il modello, includendo uno schermo flessibile più resistente. I due strati di poliimmide (una materia plastica) di grado aerospaziale consentono al display FullView da 8 pollici (quando è spiegato) di resistere a eventuali urti e di assicurare comunque una qualità molto alta anche durante la visualizzazione di contenuti. Quando il dispositivo viene piegato verso l’esterno, i consumatori si troveranno con un display principale da 6,6 pollici e uno secondario da 6,38 pollici.

Sotto il cofano troviamo il SoC di fascia alta Kirin 990 5G, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile tramite NanoSD fino a 256 GB). Disponibile il supporto per le reti 5G. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh, compatibile con la tecnologia HUAWEI SuperCharge 55W. Huawei Mate Xs supporta nativamente la modalità Multi-Window, con cui poter utilizzare contemporaneamente più applicazioni.

Il sistema operativo scelto è Android 10 (EMUI 10). Come previsto, non ci saranno i Google Mobile Services, bensì gli Huawei Mobile Services. Ricordiamo inoltre che Huawei, insieme a Xiaomi, Oppo e Vivo, sta lavorando per realizzare una valida alternativa a Google Play Store.

Il pre-ordine di Huawei Mate Xs, che potrebbe diventare anche qui in Italia un rivale degli altri smartphone pieghevoli (tra cui Motorola RAZR e Samsung Galaxy Z Flip), sarà disponibile a partire dal 10 marzo presso:

I principali negozi fisici ;

; Amazon.it ;

; Huawei Experience Store.

Il prezzo consigliato è pari a 2.599 euro. Coloro i quali effettueranno l’acquisto entro il 20 marzo, otterranno 50 GB extra di memoria per HUAWEI Cloud e il servizio di post-vendita dedicato.