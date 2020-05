Huawei ha appena annunciato che Matebook X Pro 2020 e Matebook 13 sono disponibili nel mercato italiano. Inoltre, fino al 21 maggio 2020, gli interessati potranno ottenere uno sconto speciale per l’acquisto di uno di questi notebook.

Entrambi i dispositivi sono dotati, grazie alla ventola Huawei Shark Fin Fans 2.0, di un sistema di raffreddamento intelligente che può passare dalla modalità attiva a quella passiva. Questa tecnologia monitora costantemente la temperatura del sistema e gestisce le ventole. In ambedue i prodotti troviamo anche la tecnologia Huawei Share 3.0 OneHop, che consente di condividere contenuti tra il PC e lo smartphone.

Huawei Matebook X Pro 2020

Il primo portatile di cui parleremo è Matebook X Pro 2020, un dispositivo con un design molto curato e dotato di ottime specifiche tecniche. Un prodotto perfetto specialmente per coloro i quali si trovano spesso lontani da casa. Esso offre un display 3K FullView con una diagonale di 13,9 pollici e una risoluzione di 3.000 × 2.000 pixel.

Il notebook è equipaggiato con il processore Intel Core i5-10210U o Intel Core i7-10510U di decima generazione, accompagnato da 8/16 GB di RAM (LPDDR3) e un SSD PCle da 512 GB o 1 TB. Per quanto riguarda la scheda video, i consumatori potranno scegliere Intel UDH o NVIDIA GeForce MX250. La batteria, da 56 Wh, assicura un’ottima autonomia (fino a 13 ore di riproduzione video). Il telaio è in lega di alluminio e il peso complessivo (fondamentale per un prodotto che dovrà essere trasportato) è pari a 1,33 Kg.

Huawei Matebook 13

Il secondo notebook giunto in Italia è Matebook 13, ideale specialmente per gli studenti e per i professionisti. Il display FullView 3:2 è composto da un pannello IPS da 13 pollici con una risoluzione di 2.160 x 1.440 pixel. Anche in questo caso, il peso non è elevato: circa 1,3 Kg.

Sotto la scocca troviamo un processore AMD, 8 GB di RAM, un SSD da 256/512 GB e una batteria che supporta la ricarica rapida (2,5 ore di autonomia con 5 minuti di ricarica). La scocca è realizzata in lega di alluminio.

Prezzi

Entrambi i dispositivi sono disponibili all’acquisto in Italia. Entro il 21 maggio sarà possibile usufruire di alcuni sconti:

100 euro di sconto su Matebook 13 e il dispositivo Band 4 Pro in regalo;

200 euro di sconto su Matebook X Pro 2020.

Ecco i prezzi di lancio:

Matebook 13 con CPU AMD e SSD da 256 GB: 699 euro ;

con CPU AMD e SSD da 256 GB: ; Matebook 13 con CPU AMD e SSD da 512 GB: 799 euro (nello store ufficiale può essere acquistato a 699 euro);

con CPU AMD e SSD da 512 GB: (nello store ufficiale può essere acquistato a 699 euro); Matebook X Pro 2020 con CPU Intel Core i7 e SSD da 1 TB: 1.999 euro (su Amazon può essere acquistato a 1.799 euro);

con CPU Intel Core i7 e SSD da 1 TB: (su Amazon può essere acquistato a 1.799 euro); Matebook X Pro 2020 con CPU Intel Core i5 e SSD da 512 GB: 1.699 euro (disponibile entro fine maggio).