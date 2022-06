Quali sono gli elementi in grado di rendere un tablet affidabile e convincente quando si parla di produttività? Per provare a rispondere a questo quesito ci siamo avvalsi della compagnia del conveniente Huawei MatePad 10.4, il quale ci ha mostrato le proprie qualità in diversi scenari di utilizzo come l’uso in ufficio e l’intrattenimento.

Questo tablet fornisce spunti sia a livello hardware che a livello di ecosistema e di software, portando alla luce una formula vincente che vede alla base proprio HarmonyOS e i Huawei Mobile Services.

Le giuste dimensioni e i giusti accessori

Huawei ha il grande merito di non aver mai abbandonato il settore dei tablet, anche quando il mercato sembrava averne sancito una prematura fine. Anche per questo possiamo oggi trovare sul mercato soluzioni come quella rappresentata dal nuovo Huawei MatePad 10.4 che sancisce il frutto di anni di ottimizzazioni hardware e software.

Lato costruttivo, la scelta dell’azienda di inserire una diagonale da 10,4″ è perfettamente in linea con le richieste del mercato, con gli utenti che possono così apprezzare un’area di visualizzazione ben più ampia di quella del proprio smartphone, senza però dover mettere in conto un ingombro troppo evidente. Le cornici di questo Huawei MatePad 10.4 sono infatti ottimizzate, con un rapporto dimensioni/display assolutamente convincente.

Huawei ha dimostrato di aver compreso al meglio la nuova richiesta del mercato dei tablet, proponendo non solo un parco hardware sempre al passo coi tempi ma offrendo ai propri prodotti una lista di accessori in grado di estenderne le funzionalità in modi fino a pochi anni fa neanche immaginabili.

Nel caso specifico di Huawei MatePad 10.4 il riferimento va alla presenza della M-Pencil di 2a generazione in grado di completare un setup votato alla produttività ed al lavoro come pochi altri in questo segmento di spesa, in linea con le aspettative degli utenti, e della Huawei Flip Cover.

Huawei Store, un mondo di vantaggi

Oltre al grande lavoro di ottimizzazione svolto a livello hardware/software con i suoi prodotti, Huawei si è poi concentrata su di un aspetto molto importante e non di secondo rilievo. Il riferimento va ovviamente allo store ufficiale del brand che rappresenta più di una semplice vetrina per i vari gadget e prodotti tech contenenti tutte le tecnologie studiate appositamente per venire incontro alle esigenze dei clienti.

Oltre a poter contare su offerte e vantaggi esclusivi legati ai vari prodotti presenti in catalogo (sono tantissimi i periodi promozionali che vedono protagonisti tanti coupon esclusivi riscattabili proprio nella pagina del Huawei Store Italia), i vantaggi correlati all’acquisto tramite il canale ufficiale del brand sono tanti ed importanti per i consumatori finali.

Si passa dai già citati coupon, con i quali è possibile ottenere uno sconto diretto in fase di acquisto, comprare un prodotto Huawei sullo store ufficiale permette l’attivazione di Huawei Care, l’estensione di garanzia che permette di beneficiare di una copertura maggiorata oltre che di una sicurezza legata agli eventuali ricambi necessari durante le riparazioni, con la filiera del post-vendita gestita interamente da addetti e funzionari del gruppo Huawei.

La fase di post vendita non è però solamente legata alla gestione dell’eventuale garanzia ma anche alla presenza di un sistema “membership” studiato per premiare i clienti del brand, con promozioni esclusive dedicate a tutti coloro iscritti al programma. La Huawei Membership permette inoltre ulteriori vantaggi, come la possibilità di usufruire del forum ufficiale dove poter parlare dei prodotti realizzati dal marchio. Gli utenti possono quindi usufruire di uno spazio a loro dedicato con tanti esperti Huawei a loro disposizione, al fine di ricavare il massimo delle performance da ogni prodotto, in qualsiasi fase di utilizzo dello stesso, dalla prima configurazione a scenari più avanzati e particolari.

I vantaggi dello store Huawei non finiscono però qui. Con la possibilità di usufruire di metodi di pagamento fra i più vari, con anche le nuove modalità dilazionate (offerte per esempio tramite la piattaforma ed i servizi Klarna, PayPal o Satispay) al fine di permettere a tutti di portarsi a casa i prodotti più esclusivi, con formule adatte a tutti i portafogli.

HarmonyOS e le soluzioni per la produttività

Parlando di MatePad 10.4, non si può non menzionare HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di Huawei, come elemento in grado di elevare la produttività a un livello superiore.

Che si tratti di utilizzare più applicativi contemporaneamente tramite le svariate opzioni di multitasking messe a disposizione dell’utente, così come di condividere in maniera rapida i dati di diverse applicazioni tramite il backup su Huawei Cloud, sono tanti gli elementi che permettono ad HarmonyOS non solo di rappresentare un’alternativa estremamente valida nel mondo dei tablet, ma di guadagnare una posizione di rilievo in questa particolare categoria.

La funzionalità Huawei SuperDevice permette infine di collegarsi ed utilizzare anche questo MatePad 10.4 in combinazione con altri prodotti del marchio per il massimo della comodità. Spostare file tra vari dispositivi wireless, utilizzare le applicazioni di MatePad 10.4 dal vostro laptop, videochiamare da PC utilizzando le fotocamere del tablet, sono solo alcuni dei superpoteri dell’ecosistema Huawei.

La suite di software precaricati e pensati dal brand è sempre in costante crescita, con servizi sviluppati appositamente per beneficiare di schermi ampi e risoluti come quello di Huawei MatePad 10.4.

Il riferimento va ovviamente ad applicativi di base come per esempio Calendario, Calcolatrice, Note oppure Gestione file, ormai necessari in ogni prodotto dedicato alla produttività on-the-go, implementati non solo in maniera molto coerente a livello grafico ma in grado di offrire all’utente un’interazione fluida e in collaborazione con altri prodotti interconnessi.

Come non nominare Petal Search, in grado di restituire risultati rilevanti alle proprie ricerche, e Petal Maps, l’ottimo servizio di mappe e navigazione del brand. E nel tempo libero all’intrattenimento ci pensano Huawei Video, Huawei Music e Huawei Books, per non farvi mancare proprio nulla!

Tutto questo mondo di servizi proprietari Huawei va ad unirsi in maniera perfetta al mondo di applicazioni pensate dagli sviluppatori di terze parti che si possono scaricare da Huawei AppGallery, negozio in costante crescita e che conta ora milioni di app pensate per ogni necessità.

Huawei MatePad 10.4, pronto ad ogni evenienza

Una buona base hardware quindi non sarebbe nulla senza un software in grado di sfruttare tutte queste potenzialità. Per permettervi di comprendere al meglio questo concetto abbiamo provato cinque applicazioni scaricabili direttamente da Huawei AppGallery in grado di rendere Huawei MatePad 10.4 un punto di riferimento per la sua categoria quando si parla di produttività.

WPS Office

Si tratta di uno dei migliori applicativi per la gestione di documenti, siano essi testuali oppure di calcolo, disponibile sia con piano gratuito che con abbonamento a pagamento e che supporta la quasi totalità delle estensioni dei vari programmi più famosi, come per esempio quelle legate a Microsoft Office.

La possibilità di poter modificare in movimento un documento di testo, così come creare un PDF oppure un foglio di calcolo con tabelle e calcoli, diventa un’operazione semplice e veloce con Huawei MatePad 10.4, il quale offre oltre alla normale interazione touch anche il supporto alla navigazione e digitazione tramite tastiera esterna o M-Pencil.

Scarica WPS Office da Huawei AppGallery

Cap Cut

In un mondo in cui la produttività si è sempre più allontanata dai canoni tradizionali dei documenti o fogli di calcolo, avere a disposizione strumenti in grado di permettere all’utente di interfacciarsi con le nuove tendenze è un “must”.

Huawei MatePad 10.4 fornisce a tutti i creator digitali un applicativo per l’editing video in mobilità, con la possibilità di modificare le proprie clip con tantissimi strumenti utili, a partire dal classico taglio passando per filtri e aggiunte di altri file multimediali.

Scarica Cap Cut da Huawei AppGallery

Pic Collage

Per i creator le esigenze non si fermano solamente al lato multimediale legato ai video. Per ottenere quindi un tool pensato espressamente per le immagini, Pic Collage rappresenta un punto di riferimento, con tante opzioni dedicate al miglioramento degli scatti.

La presenza poi della M-Pencil permette a questo Huawei MatePad 10.4 di estendere gli scenari d’uso con settaggi precisi praticamente impossibili da ottenere tramite semplice tocco con le dita.

Scarica Pic Collage da Huawei AppGallery

FiiNote

Un’applicazione dedicata alle note potrebbe essere utilizzata anche solo banalmente per salvare rapidamente informazioni di vario tipo. In questo caso specifico, però, FiiNote fa un passo in più portandosi ad un livello superiore. Da segnalare l’ottima modalità disegno che supporta M-Pencil di 2a generazione per il massimo della produttività.

Varie categorie per organizzare i propri contenuti, modelli di base pre-caricati e sincronizzazione in cloud rendono infine questa applicazione per note una delle migliori per organizzare il proprio flusso di lavoro.

Scarica FiiNote da Huawei AppGallery

TeamViewer

Servizio che per molti non necessita di presentazioni. Con TeamViewer il termine co-working assume un altro livello e l’app è utilizzabile direttamente su Huawei MatePad 10.4 grazie alla possibilità di scaricarla da Huawei AppGallery.

Gli utenti potranno accedere agli altri dispositivi da remoto, così come condividere la propria schermata di lavoro sul tablet con i propri collaboratori, in modo da rendere il lavoro in mobilità un’opzione sempre più produttiva e senza limitazioni.

Scarica TeamViewer da Huawei AppGallery