Huawei MatePad Paper sbarca ufficialmente sul mercato italiano. Trattasi del nuovo tablet E-Ink della famiglia MatePad che si presenta come il “rivale” del reMarkable 2, la celebre tavoletta per leggere, prendere appunti e disegnare in maniera smart, senza però rinunciare all’esperienza offerta dalla carta.

Anche Huawei MatePad Paper si propone di ricreare in qualche modo la sensazione di lettura/scrittura su supporto cartaceo, con tutti i vantaggi connessi a un’esperienza di questo tipo, non impegnativa per gli occhi, ma anzi estremamente gradevole.

In più, l’innovativo design del dorso conferisce al device un aspetto e una tenuta simili a quelli di un libro, somiglianza che si accentua abbinando al tablet l’elegante Folio Cover in pelle vegana.

Da chiusa, la Folio Cover protegge il display Huawei FullView da 10,3 pollici certificato TÜV Rheinland dopo aver superato dieci test professionali della stessa azienda. Inoltre, il tablet adotta una modalità Smart Refresh che regola la frequenza di aggiornamento dello schermo in base ai contenuti che l’utente sta visualizzando.

Huawei MatePad Paper è in vendita con Huawei M-Pencil di seconda generazione, una penna in grado di supportare 4096 livelli di pressione per un’esperienza di scrittura fluida con una bassa latenza (26ms). La sensazione della scrittura su carta è accentuata dall’effetto sonoro del “fruscio” che si percepisce quando la punta della penna incontra la tavoletta.

Huawei MatePad Paper si distingue inoltre per il suo form-factor sottile e per il peso ridotto di soli 360 g. Parlando ancora di hardware, Huawei MatePad Paper offre prestazioni superiori grazie al potente chip alimentato da una batteria a lunga durata per 4 settimane in standby e 6 giorni di navigazione completa.

Il dispositivo supporta lo sblocco rapido tramite impronta digitale ed è dotato di due altoparlanti molto ampi che riproducono i suoni in maniera sorprendente nonostante il corpo sottile.

Per quanto riguarda il software, Huawei MatePad Paper eredita le comode funzionalità della serie MatePad (doppio tocco per cambiare strumento, associazione automatica tramite Bluetooth ecc.) e si arricchisce delle feature Annotate e Split-screen note. Da segnalare anche la presenza di Huawei Books, un catalogo con oltre 2 milioni di risorse di lettura in più di 20 lingue.

Prezzi e disponibilità

Huawei MatePad Paper è già disponibile da ieri su Huawei Store al prezzo di 499,90 euro. Fino al 29 giugno sarà possibile usufruire di un coupon sconto del 10%; inoltre, fino al 15 luglio, con ogni ordine del nuovo tablet E Ink, si otterranno in omaggio le Huawei FreeBuds 4i.