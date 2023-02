Non a tutti serve per forza un iPad Pro o un Galaxy Tab S8 Ultra, tablet di fascia premium corredati di mille funzionalità, specifiche all’ultimo grido, una vasta gamma di accessori ma anche un cartellino del prezzo che per i più è decisamente proibitivo. Huawei sa bene che, per la maggior parte delle persone, il tablet è solamente una comoda finestra sul mondo che deve saper sostituire lo smartphone per poche e semplici attività più comode da eseguire su uno schermo di grandi dimensioni.

Qui entra in gioco Huawei MatePad SE, il quale nella sua versione 2022 punta a diventare il tablet da consigliare a chi ha un budget di spesa ridotto ma vuole comunque tra le mani un prodotto in grado di soddisfare la propria voglia di multimedialità.

Non vi stancherete mai di usarlo

No, non stiamo parlando in senso metaforico/filosofico. Il MatePad SE è un tablet leggero e sottile pensato per essere utilizzato da tutti i membri della famiglia in modo confortevole per lunghi periodi di tempo. Con uno spessore di soli 7,85mm ed un peso di 440g è più leggero dei suoi principali competitor come Samsung Galaxy A8 e Lenovo M10 Plus.

La scocca posteriore con finitura dual-tone è piacevole sia alla vista che al tatto. La parte più estesa è realizzata in metallo e abbraccia tre delle quattro cornici del tablet di Huawei, per una sensazione di solidità e robustezza che fino alcuni anni fa si trovava solamente nella fascia più alta del mercato. La striscia più sottile è realizzata in plastica e permette alle potenti antenne di trasmettere il proprio segnale in modo ininterrotto.

Il retro è opaco ma la colorazione nera trattiene comunque parecchie ditate. Se vi infastidisce vedere le impronte sul retro dei vostri dispositivi con questo tablet vi servirà sicuramente una cover. Cover che tuttavia non è per forza necessaria alla salvaguardia della vita di MatePad SE, costruito in maniera solida ed in grado di resistere sicuramente ai piccoli incidenti domestici come una caduta dal divano.

Le cornici che circondano il display sono abbastanza sottili da donare al MatePad SE un look moderno ma comunque sufficientemente larghe da permettere una salda presa durante l’utilizzo. I tasti sono tutti posizionati sul lato superiore del tablet (utilizzandolo in orizzontale) dove sono facili da raggiungere.

Ci sarebbe piaciuto trovare un lettore di impronte digitali che però manca, anche se c’è da dire che in questa fascia di prezzo tale “optional” è praticamente inesistente. Questo significa che in caso vogliate impostare una password di sblocco, essa sarà da inserire ogni volta che vorrete utilizzare il dispositivo.

Fatto per intrattenervi

La parte più importante di un tablet è sicuramente il display. È il motivo per cui si decide di utilizzare questo genere di prodotto in alternativa al proprio più scomodo PC o al proprio smartphone dal display con diagonale nettamente minore.

Huawei in questo caso ha fatto un ottimo lavoro montando su questo MatePad SE un display dalle caratteristiche certamente interessanti e che non vi faranno mai rimpiangere l’acquisto del tablet. Si tratta di un pannello da 10,4″, abbastanza grande ma non così tanto da essere scomodo, di tipo IPS LCD. La tecnologia garantisce ottimi angoli di visione e colori brillanti ma accurati, con neri che non sono assoluti come quelli di un AMOLED ma comunque molto profondi. In più si tratta di un pannello con strato sensibile al tocco laminato, il che riduce la distanza tra vetro e display vero e proprio per una qualità visiva nettamente superiore a quella di un iPad base del 2022.

La risoluzione è di 2000×1200 pixel, superiore quindi al FullHD, che su questa diagonale si traduce in una densità di pixel di 225 ppi, decisamente buona per un tablet soprattutto in questa fascia di prezzo. I 4096 livelli di luminosità permettono una regolazione della brillantezza del pannello molto granulare.

Se c’è un punto di forza assolutamente da sottolineare per questo tablet è sicuramente il display. La visione di foto, video, lo shopping online, la navigazione sui social e più in generale tutte le comuni attività “da divano” sono davvero piacevoli e mai abbiamo sentito la mancanza di un qualcosa in più se non forse una frequenza di aggiornamento superiore ai 60Hz, la quale tuttavia non è certamente fondamentale per il target di utenza di questo prodotto.

A completare l’esperienza immersiva di visione sono presenti due potenti speaker stereo, anche se c’è da dire che la disposizione delle griglie suggerirebbe che il numero di altoparlanti sia in realtà quattro. Poco male perché il MatePad SE riproduce comunque i suoni in modo molto chiaro, con una potenza discreta (decisamente più che abbondante per l’utilizzo in casa) e con potenti bassi per un’esperienza cinematografica di ottimo livello. La personalizzazione dell’esperienza di ascolto tramite Huawei Histen 8.0 migliora la già più che sufficiente resa audio di questo tablet che grazie alle sue peculiarità sembra tutto fuorché economico quando lo si utilizza.

Dedicato più all’intrattenimento passivo che attivo

Per poter presentare agli utenti un tablet ottimo per l’intrattenimento ad un prezzo decisamente contenuto, Huawei ha dovuto fare delle scelte e scendere a compromessi sull’hardware installato in questo MatePad SE 2022. Non aspettatevi quindi un processore potente o tanta memoria, il tablet ha ciò che basta per poter rendere piacevole l’utilizzo per semplici attività quotidiane e poco più.

Lo Snapdragon 680 è un chip di fascia medio-bassa pensato principalmente per permettere una navigazione nel sistema sufficientemente fluida, l’utilizzo piacevole della navigazione in rete e delle applicazioni social ed è più che capace di decodificare flussi video anche in alta risoluzione per lo streaming di contenuti multimediali dai servizi più famosi o dal vostro personale NAS.

Ad ogni modo non è un chip fatto per infrangere record di prestazioni nei benchmark o permettervi di giocare ai titoli più complessi in modo competitivo. È ovviamente abbastanza potente per la maggior parte dei giochi presenti su Huawei AppGallery, ma i titoli più pesanti sono off-limits. Per una veloce partita con un puzzle game per ingannare il tempo oppure per i giochi interattivi dedicati ai più piccoli è abbastanza e non ci si può lamentare.

Si tratta di un tablet che punta ad una fascia di mercato molto ampia e che ha un budget di spesa ridotto, una fetta di utenti che hanno solo bisogno che il tablet sia in grado di riprodurre contenuti multimediali in alta qualità e garantisca la navigazione fluida su uno schermo di grandi dimensioni. E per questo MatePad SE è certamente più che adatto.

La memoria RAM da 4GB è più che sufficiente a contenere tutto ciò che il dispositivo è in grado di fare mentre la memoria interna da 64GB è poca se volete tenere un’ampia raccolta di film offline ma più che sufficiente se la maggior parte delle vostre attività avvengono nel browser o tramite streaming.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark PCMark Work 3.0 Single-core Multi-core – – Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Wild Life Wild Life

Stress Test Performance Huawei MatePad SE 409 1085 203675 61832 120 (0,70 fps) 123 – 120 (97,6%) 442 (2,60 fps) 444 – 443 (99,8%) 5449

La batteria da 5100mAh con questo genere di hardware è sufficiente. Con uso moderato si possono ottenere diversi giorni di autonomia, ovviamente tutto dipende dalla luminosità del display che è l’elemento più energivoro di MatePad SE. La ricarica da 10W è abbastanza rapida da non dover attendere ore per riprendere l’utilizzo del tablet dopo averlo scaricato completamente, con mezz’ora di ricarica si ottengono diverse ore di utilizzo.

Sul retro è posizionata una singola fotocamera da 5MP f/2.2 e messa a fuoco, utile per scansionare rapidi QRcode o documenti ma non niente di più. La fotocamera frontale da 2MP è sufficiente per farsi riconoscere durante le videochiamate ed è posizionata sul lato lungo (cosa molto comoda!).

HarmonyOS su tablet da il meglio di sé

Lo abbiamo già detto in passato, le limitazioni che gli smartphone Huawei hanno, quando si utilizza un tablet non sono così evidenti. In un tablet pensato per l’intrattenimento domestico come questo, avere un gestore mail dove leggere la posta, una galleria per le foto ed un browser per tutto il resto è più che sufficiente. HarmonyOS 3.0 propone molto di più.

Il multitasking sul display da 10,4″ è comodo, poter affiancare due app sicuramente torna utile alla maggior parte degli utenti. Alcune applicazioni possono essere eseguite in finestra flottante, un’altra funzione che almeno una volta ogni tanto torna utile a chiunque.

La connessione ad altri dispositivi con la funzionalità Super Device è immediata ed intuitiva, anche se per sfruttarla a dovere c’è ovviamente bisogno di possedere smartphone, auricolari o laptop dell’ecosistema Huawei.

La nuova versione di HarmonyOS non si discosta molto dalla precedente dal punto di vista estetico o funzionale, ma costruisce su una solida base espandendone le capacità. Nuovi modi di interagire con i widget e la possibilità di eseguire due istanze affiancate di una singola app sono di certo delle aggiunte che si apprezzano.

Mancano ovviamente i servizi Google ma da tablet è molto più comodo sfruttare il browser e le web app per accedere a tutto ciò di cui abbiamo bisogno piuttosto che dallo smartphone. I genitori possono poi salvaguardare la salute dei bambini che utilizzano il tablet e tenerli sotto controllo grazie a Kids Corner e a tutte le utili funzioni che integra come per esempio Posture Alerts, Bumpy Road Alerts e i timer di utilizzo.