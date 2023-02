Siete alla ricerca di un tablet versatile e intuitivo, adatto a tutti, senza dover spendere grosse cifre? Huawei ha il prodotto che fa al caso vostro e noi abbiamo un codice sconto esclusivo da condividere!

HUAWEI MatePad SE è il tablet da 10,4″ presentato lo scorso gennaio che integra un display ad alta risoluzione, un’esperienza sonora di qualità e la più recente versione di HarmonyOS per il massimo delle funzionalità.

Huawei è attiva nel mondo dei tablet sin dall’ormai lontano 2010 e, forte di tutta l’esperienza maturata negli anni, ha continuato ha sfornare prodotti di altissima qualità per tutte le esigenze e in ogni fascia di prezzo.

Non fa eccezione il tablet HUAWEI MatePad SE che, con il suo ampio display FullView da 10,4″ dalla risoluzione 2K (2000×1200 pixel), si presenta con un design moderno, cornici sottili e pronto ad accompagnare tutta la famiglia nella visione dei contenuti multimediali e la navigazione.

MatePad SE è sorprendentemente leggero, con soli 440g di peso, e comodo da utilizzare a lungo, grazie al design curvo delle cornici laterali. Mai ci è capitato di dover interrompere la nostra sessione di binge watching a causa di braccia o polsi doloranti, cosa che può capitare con prodotti più massicci.

Il corpo resistente è costruito per resistere agli incidenti che si incontrano nella vita quotidiana, come le cadute accidentali. Ovviamente non lo consigliamo, ma ci è capitato di sederci accidentalmente sul tablet lasciato incustodito sul divano ed è tranquillamente sopravvissuto senza riportare alcun danno. È anche abbastanza compatto da essere retto facilmente ad una mano ed utilizzato con l’altra.

La salute della vista è stata tenuta in seria considerazione durante lo sviluppo del tablet, il cui pannello IPS ha superato le rigide certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker-free per la ridotta emissione di luce blu e il limitato affaticamento degli occhi mentre si guarda lo schermo. I 4096 livelli di luminosità garantiscono di trovare il livello di brillantezza che meglio si adatta alle proprie necessità.

I video social, le serie televisive e i vostri film preferiti non solo saranno riprodotti con colori fedeli e piacevoli, ma avvolgeranno l’utente in un’esperienza di home entertainment di qualità grazie agli speaker stereo supportati dalla tecnologia HUAWEI Histen 8.0. Apprezzatissima la presenza di un jack per le cuffie da 3,5mm, in quanto non sempre è possibile o comodo collegare le cuffie Bluetooth che sono già accoppiate allo smartphone o al PC.

Sotto la scocca batte un cuore Snapdragon 680 che rende l’esperienza d’uso fluida mentre supporta anche l’esecuzione di tutte le app che si possano desiderare e della maggior parte dei giochi mobile disponibili su HUAWEI AppGallery.

L’esperienza di intrattenimento non è però l’unico punto di forza. Huawei ha dotato il tablet del più recente sistema operativo HarmonyOS 3.0, il quale permette facilmente di sfruttare più app contemporaneamente in schermo condiviso o in modalità finestra flottante.

La fotocamera frontale posizionata sul lato lungo sopra al display permette di reggere comodamente MatePad SE quando si fanno le videochiamate. Questo garantisce soprattutto che, mentre si fissa il display per osservare il nostro interlocutore, non sembri di guardare altrove.

Il collegamento agli altri dispositivi dell’ecosistema è facilissimo: Super Device consente di collegare i dispositivi con un semplice drag&drop. Potrete così riprodurre musica attraverso i vostri auricolari wireless HUAWEI FreeBuds o trasferire file da uno smartphone Huawei al tablet e viceversa.

Nel corso della nostra prova abbiamo principalmente utilizzato HUAWEI MatePad SE per la navigazione, la gestione delle mail, la modifica rapida di documenti e fogli di calcolo, ma anche e soprattutto per goderci le nostre serie preferite senza dover prendere possesso della TV principale condivisa dal resto della famiglia. Il tablet non ha mai mostrato difficoltà di sorta se non con un singolo foglio di calcolo dalle dimensioni apocalittiche e che persino il nostro laptop fa fatica a gestire, quindi possiamo tranquillamente dire di esserci goduti a pieno l’esperienza.

Le funzionalità di HarmonyOS sono ben integrate sia visivamente che funzionalmente e sono davvero comode. La suite di servizi Huawei sta crescendo e migliorando a vista d’occhio come anche il numero e la qualità delle app presenti su HUAWEI Store. Su un tablet si sente davvero meno la mancanza di alcune app più famose che tuttavia si possono continuare ad utilizzare dallo smartphone mentre dal tablet si ricorre alle versioni web delle stesse.

HUAWEI MatePad SE, lanciato al prezzo originale di 239,90 euro, è ora disponibile all’acquisto dall’e-commerce HUAWEI Store al prezzo scontato di 199,90 euro. Utilizzando il codice sconto esclusivo che potete trovare qui sotto, HUAWEI MatePad SE potrà essere vostro per soli 179,90 euro.

Codice sconto: ATOMS20 (Attivo fino al 07/03/2023)

Il tablet si inserisce nella ricca lineup di prodotti del brand pensata per soddisfare ogni diversa categoria di utente. Da HUAWEI MatePad Paper, con display e-ink perfetto per le lunghe sessioni di lettura e per prendere appunti con la M Pencil 2, a HUAWEI MatePad Pro per chi vuole solamente il meglio, su HUAWEI Store potete trovare il vostro prossimo tablet!