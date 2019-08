Huawei MediaPad M6: eccolo nella versione “Turbo Edition”

Huawei sembrerebbe essere a lavoro su un’edizione speciale del MediaPad M6: alcune immagini mostrano difatti il dispositivo in una nuova versione che dovrebbe essere lanciata sul mercato come “Turbo Edition”. Per ora pochi i dettagli, a parte la presenza di un tasto extra di cui per ora non si conosce la funzione

Huawei sembrerebbe essere a lavoro su un’edizione speciale del MediaPad M6 lanciato a fine giugno. Alcune immagini leak mostrano difatti il dispositivo in una nuova versione che dovrebbe essere lanciata sul mercato come “Turbo Edition”. Solamente pochi mesi fa, difatti, Huawei aveva lanciato la nuova gamma MediaPad M6 e, ad oggi sembra voler già ampliare la linea con una nuova edizione. Credit Image – itHome Nel dettaglio, la nuova versione dovrebbe avere 6 GB di RAM e 128 GB di storage (a differenza della versione standard precedente da 4GB di RAM e 64/128 GB di storage), Alimentati però entrambi dal Kirin 980. Come la versione standard, dovrebbe essere dotato di un display da 8,4” con risoluzione da 2560×1600 pixel. Potrebbe non esserci nessuna differenza anche per le fotocamere, rimanendo invariate probabilmente troveremo una fotocamera principale posteriore da 13 Megapixel e una fotocamera frontale da 8 Megapixel. Il tablet potrebbe essere basato su Android 9 con versione EMUI 9.1. La differenza “sostanziale” dovrebbe essere la presenza di un tasto extra sul lato destro del tablet, di cui però al momento non conosciamo il funzionamento ( sicuramente riferito alla denominazione TURBO), oltre a quello del volume e al classico tasto di accensione. Oltre a ciò, dovrebbe offrire un sistema di raffreddamento a liquido per PC, un gamepad e una custodia protettiva dedicata, che fanno quindi pensare ad un dispositivo ottimizzato anche per il gaming. Per il momento non sappiamo quando il dispositivo potrebbe essere lanciato sul mercato e non abbiamo alcun dettaglio sui costi.