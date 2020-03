Huawei Music disponibile in Europa: come funziona il servizio di streaming musicale

Huawei Music è disponibile in Europa. Parliamo del servizio di streaming musicale del colosso cinese che si prepara a sfidare i giganti del settore, come Spotify. Annunciata nel 2018, ora è sfruttabile anche dagli utenti europei. L’applicazione è preinstallata sugli smartphone Huawei e Honor ma è scaricabile anche per gli altri utenti Android tramite l’APK ufficiale disponibile a questo link.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte, il divieto imposto dagli Stati Uniti ha spinto il gigante di Shenzhen ad accelerare il processo di indipendenza e a puntare tutto sui servizi proprietari. Primo fra tutti, l’AppGallery: lo store di applicazioni che si pone come alternativa al Play Store di Google e che – in pochi mesi – è diventato il terzo store più grande al mondo.

Il funzionamento di Huawei Music – che sui dispositivi rilasciati per il mercato italiano si chiama semplicemente Musica – è lo stesso dei servizi di streaming musicale a cui siamo abituati. È possibile fare la ricerca per autore o per brano; creare una propria playlist o salvare playlist a tema; scaricare brani per ascoltarli in offline; ascoltare stazioni radio e addirittura c’è un’opzione che ci consente di identificare un brano come avviene su Shazam.

Huawei Music può già contare su un’ampia quantità di brani a disposizione. Non smetterà di ampliarsi nei prossimi mesi per raggiungere i livelli dei concorrenti. Devo ammettere che – testando il servizio – le mie ricerche sono sempre andate a buon fine. Prova di come il catalogo a disposizione sia davvero ampio. Nelle impostazioni, è possibile scegliere la qualità massima della riproduzione online fino a 640 kbps.

Per quanto riguarda i prezzi, è previsto un mese gratuito di prova seguito da un abbonamento mensile da 9,99 euro. La registrazione deve essere effettuata tramite ID Huawei e il pagamento – per il momento – è accettato solo tramite carta di credito.