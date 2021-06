Huawei Music in regalo per 3 mesi, quali sono i vantaggi del servizio di streaming?

Huawei Music è il servizio di streaming musicale del brand che si mette in diretta competizione con altri big del settore come Spotify, Amazon Prime Music, Apple Music e altri ancora. L’azienda ha attualmente in corso una promozione davvero interessante che vi permetterà di provare il servizio per 3 mesi.

Come funziona Huawei Music? E quali sono le sue caratteristiche uniche che lo distinguono dalla concorrenza?

Huawei Music è il servizio musicale preinstallato su tutti gli smartphone e tablet del brand. Si tratta di un servizio di streaming disponibile in 16 Paesi: Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Olanda, Belgio, Irlanda, Svizzera, Austria, Grecia e anche Italia.

Grazie alle partnership con importanti protagonisti della scena musicale internazionale, tra cui Universal Music Group, Sony Music e Warner Music, Huawei Music permette lo streaming di più di 60 milioni di canzoni ai suoi oltre 200 milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo, di cui più di 10 milioni in Europa.

Huawei Music garantisce agli utenti l’ascolto della musica anche quando si è offline, grazie alla possibilità di scaricare i propri brani preferiti e, quando online, propone una schermata principale che vi aiuterà a scoprire nuovi artisti o a espandere i vostri confini in altri generi musicali.

L’interfaccia dell’applicazione è completamente personalizzabile attraverso una sezione dedicata al download di temi esclusivi, oltre che a permettere la visualizzazione della copertina dell’album oppure dei testi delle canzoni in riproduzione, il tutto in base alle esigenze degli utenti.

Huawei Music dispone anche di una funzione di riconoscimento delle canzoni, un po’ come Google Assistant, Shazam o SoundHound. Sarà semplicissimo scoprire come il nome della canzone che state ascoltando alla radio o che è in riproduzione nell’ambiente in cui vi trovate.

Sono presenti molte altre feature comode e piacevoli da utilizzare, come un timer per fermare la riproduzione e la Modalità Party. Quest’ultima, davvero interessante, permette il collegamento di più dispositivi per la riproduzione dello stesso brano all’unisono, sommando in pratica le capacità sonore dei singoli prodotti per dare il via ad una vera e propria festa.

Huawei Music si integra in maniera perfetta con i nuovi auricolari Huawei FreeBuds 4, in grado di adattare la qualità audio e la cancellazione del rumore in base all’ambiente in cui l’utente si trova.

L’applicazione di streaming musicale è disponibile anche sui nuovi Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro, i nuovi smartwatch del marchio che dispongono di eSIM e connettività 4G. Queste due caratteristiche rendono i gadget completamente indipendenti dallo smartphone ed è dunque possibile sfogliare, scaricare e ascoltare la musica che si preferisce direttamente dal proprio polso.

Se siete interessati a provare il servizio di streaming, l’azienda ha dato il via ad una promozione che permetterà a tutti i nuovi utenti di provare Huawei Music per 3 mesi senza alcun costo. Affrettatevi: avete tempo solo fino al 25 giugno per attivare la prova gratuita!