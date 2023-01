Con un comunicato stampa, l’azienda cinese ha annunciato i vincitori di Huawei NEXT IMAGE Awards 2022, l’annuale concorso fotografico su smartphone del marchio.

Il contest si è concluso il 30 dicembre con la presentazione delle 54 opere vincitrici. L’edizione di quest’anno ha visto 3 vincitori del Primo Premio, 24 del premio Best-in-Category e 27 della sezione Runner-up. Tra i vincitori del Primo Premio anche l’italiana Enrica Brescia.

Il contest internazionale intende valorizzare il ruolo della fotografia da smartphone nella vita quotidiana attraverso opere eccezionali che mostrano l’ampiezza della creatività umana. L’edizione 2022 ha raccolto opere che hanno affrontano diversi temi: Perfect Leap, Colourful World, Natural Vientiane, Family Bonds, e Animal Perspective.

Le opere sono state scattate prevalentemente con tre modelli di smartphone: Huawei P40 Pro, Huawei P30 Pro e Huawei P50 Pro. L’Italia è stato il secondo paese, dopo la Cina, ad aver inviato il maggior numero di opere. La giuria internazionale ha riconosciuto il Primo Premio a tre opere, “FORCE” di Adão Filipe Fernandes Salgado, “Fireworks” di Wang Zihao e “Just Shaen” di Enrica Brescia e ha assegnato ai rispettivi autori un premio di 10.000 dollari come incoraggiamento per future attività artistiche.

A proposito del riconoscimento la nostra connazionale si è così espressa::

“È uno di quei rari e importanti momenti in cui capisci che l’impegno e l’amore che si mette nelle cose, soprattutto nelle proprie passioni, ripaga sempre. E così è stato.Lavoro con dispositivi Huawei dal 2009 quando rappresentai la fotografia italiana della campagna pubblicitaria di Huawei P9 Change the way you see the world. Da quel momento, questi device hanno avuto un ruolo centrale nel mio lavoro, soprattutto in quello Street e in quello Ritrattistico. Nel 2020 sono entrata a fare parte del programma Huawei Brand Lover come ambasciatrice e mi si è aperto un mondo su tutto ciò che riguarda l’universo Huawei. Ho avuto anche modo di conoscere e frequentare colleghi del programma con i quali ci scambiamo idee. Sicuramente tra i miei obiettivi futuri c’è quello di conseguire traguardi importanti quanto questo per arricchire al meglio e sempre di più il mio bagaglio lavorativo. Spero che sia da esempio per tutti coloro che in futuro vorranno parteciparvi“.