Huawei non rallenta: in arrivo due nuovi tablet?

Sul web sono trapelate le possibili specifiche tecniche di due ipotetici tablet Huawei: le indiscrezioni sono state diffuse su Weibo dal leaker DigitalChat Station. Durante gli ultimi mesi, il brand cinese ha rilasciato diversi tablet, tra cui Huawei Mediapad T5 (disponibile su Amazon), MatePad (disponibile su Amazon) e MatePad Pro (disponibile su Amazon).

I nuovi dispositivi che potrebbero presto essere rilasciati sono MatePad 10.8 ed Enjoy Tablet 2, che presentano delle schede tecniche abbastanza interessanti.

MatePad

Huawei MatePad 10.8

Iniziamo con un tablet che potrebbe collocarsi direttamente nella fascia alta. MatePad 10.8 – precedente riconosciuto come MediaPad M7 – sarebbe attualmente in fase di sviluppo.

SoC Kirin 990 ;

; Display con diagonale da 10,8 pollici e con risoluzione QHD (2.560 x 1.600 pixel);

con diagonale da 10,8 pollici e con risoluzione QHD (2.560 x 1.600 pixel); Fotocamera posteriore da 13 MP (f/1.8);

Fotocamera frontale da 8 MP (f/2.0);

Dimensioni: 257 mm x 170 mm x 7,2 mm;

Peso: 498 g;

Batteria più capiente rispetto ad Huawei MatePad Pro (disponibile su Amazon);

Huawei Enjoy Tablet 2

Enjoy Tablet 2 potrebbe essere il successore del device presentato nel 2018.

SoC Kirin 710A ;

; Display LCD da 10,1 pollici e risoluzione FullHD+ (1.920 x 1.200 pixel);

LCD da 10,1 pollici e risoluzione FullHD+ (1.920 x 1.200 pixel); Fotocamere da 5 MP e 2 MP;

Batteria da 5.100 mAh, compatibile con la ricarica rapida a 10 W;

Per il momento non abbiamo nessuna conferma ufficiale: dovremo attendere ancora un po’ per scoprire tutti i dettagli.