Huawei Nova 4 ufficiale: Android 9 Pie, foro sullo schermo e fotocamera da 48MP

Huawei ha annunciato Nova 4, il primo smartphone dell’azienda dotato di una fotocamera posteriore da 48MP e foro sul display destinato alla fotocamera frontale. Con l’intento di creare dispositivi sempre più borderless, questo elemento potrebbe diventare una costante durante il prossimo anno e diffondersi nello stesso modo del tanto discusso notch. Samsung ha già presentato il suo Galaxy A8s e Honor il View 20.

Il nuovo arrivato è alimentato dal processore Kirin 970 – lo stesso visto sul P20 Pro – accoppiato a ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Lo smartphone arriva con già a bordo Android 9 Pie personalizzato con l’interfaccia grafica EMUI 9. Sotto la scocca in vetro, è presente una batteria da 3.750 mAh con supporto alla ricarica rapida.

L’interessante comparto fotografico si compone di un sistema di tripla fotocamera posteriore con il sensore principale da 48MP coadiuvato da un obiettivo grandangolare da 16MP e da un ultimo da 2MP per la profondità di campo. Huawei ha previsto anche una versione più economica con la fotocamera principale da 20MP.

La parte frontale è dominata da un ampio display con vetro curvo Full-HD da 6,4 pollici caratterizzato da un buco da 4,5 mm che integra la fotocamera anteriore da 25MP di soli 3,05 mm. Non è una configurazione nuova. L’Honor View 20 – anticipato qualche giorno fa – presenta le stesse caratteristiche con la differenza che sarà equipaggiato con il più recente Kirin 980.

Huawei Nova 4 è disponibile in Cina nei colori Honey Red, Blue, Black e White al prezzo di 3.399 yuan (circa 434 euro) che diventano 3.099 yuan (circa 396 euro) per la versione con fotocamera posteriore da 20MP. Per il momento, non ci sono informazioni circa la probabile commercializzazione in Europa.