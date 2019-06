Huawei Nova 5 ufficiale: Kirin 810 a 7 nm e quattro fotocamere posteriori

Nova 5, Nova 5 Pro e Nova 5i sono i nuovi smartphone targati Huawei. Nova 5 è basato sul nuovo processore Kirin 810 a 7 nm. La serie Nova 5 integra quattro fotocamere posteriori. Disponibili solo in Cina per il momento.

Nel corso di un evento organizzato in Cina, Huawei ha alzato il sipario sulla nuova linea di smartphone Nova 5. Sono ben tre i dispositivi presentati (Nova 5, Nova 5 Pro e Nova 5i) caratterizzati da specifiche tecniche interessanti a prezzi competitivi. Con la nuova generazione, il produttore cinese ha introdotto il processo produttivo a 7 nanometri nella fascia media del mercato.

Nova 5 è equipaggiato con il nuovo Kirin 810, il processore a 7nm appena annunciato da Huawei, accoppiato a 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna. La parte frontale è occupata da un ampio display da 6,39 pollici realizzato con tecnologia AMOLED caratterizzato da una risoluzione Full-HD+. Il sensore biometrico è integrato sotto lo schermo.

Huawei Nova 5

L’azienda ha deciso di abbandonare il foro sul display – presente in Nova 4 – in favore di un più tradizionale notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 32 Megapixel. Il pannello posteriore vede così la presenza di ben quattro fotocamere con un sensore principale da 48 Megapixel accoppiato a un grandangolare da 16 Megapixel e due sensori da 2 Megapixel. Sotto la scocca una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge a 40W. Lo smartphone sarà venduto in Cina a 2999 yuan (385 euro circa).

Quasi identico Nova 5 Pro fatta eccezione per la presenza a bordo del processore Kirin 980 – lo stesso della serie P30 – accoppiato sempre a 8 Gigabyte di RAM ma con la memoria interna che può arrivare fino a 256 Gigabyte. Il prezzo di vendita di quest’ultima variante è di 3.399 yuan (440 euro circa).

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5i, invece, è basato sul Kirin 710 che abbiamo avuto modo di testare su vari dispositivi del produttore cinese. Due le configurazioni possibili: 6 o 8 Gigabyte di RAM accoppiato in entrambi i casi a 128 Gigabyte di storage. La fotocamera frontale è incastonata in un foro presente sul display. Il lettore per le impronte digitali è posto sulla back cover.

Cambiano le caratteristiche del comparto fotografico posteriore composto sempre da quattro fotocamere (24 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP). La ricarica sarà a 18W. Lo smartphone è disponibile in Cina nelle colorazioni Black, Amber Red, Sea Blue al prezzo di 1.999 yuan (260 euro circa) che diventano 2.199 yuan (280 euro circa) per la configurazione 8/128 GB.

Per il momento, Huawei Nova 5, Nova 5 Pro e Nova 5i sono disponibili solo sul mercato cinese. Non ci sono informazioni su una possibile commercializzazione in altri Paesi.