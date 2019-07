Huawei Nova 5i Pro, lo smartphone che protegge gli occhi

Presentato ufficialmente il nuovo il nuovo smartphone della società: Nova 5i Pro. Tra le caratteristiche che lo contraddistinguono troviamo sicuramente il display FullHD+ con ridotte emissioni di luce blu grazie alla certificazione di TUV Rheinland. Sarà disponibile a partire dal 2 agosto.

Huawei ha finalmente annunciato, nella giornata odierna, il nuovo smartphone della società: Nova 5i Pro. Tra le caratteristiche un display con ridotte emissioni di luce blu grazie alla certificazione di TÜV Rheinland.

Dal punto di vista del design, lo smartphone offre un display FullHD+ da 6.26” (19.5:9). Come detto, Huawei ha deciso di introdurre un’importante novità sul dispositivo, lavorando alla riduzione della luce blu. Garantendo, in tal modo, una migliore esperienza di visualizzazione e proteggendo gli occhi degli utenti dai raggi rilasciati dallo schermo.

Nel comparto fotografico è stata introdotta una quad-camera con un sensore principale da 48 megapixel, uno secondario grandangolare da 8 megapixel ed un macro da 2 megapixel. Il sensore frontale invece è da 32 megapixel (f/2.0) . Naturalmente dispone ormai delle nuove funzionalità AI e HDR.

Il dispositivo si basa su SoC Kirin 810 da 7 nm accompagnato da un processore octa-core da 2.27 GHz e da 6 e 8 GB di RAM, e da 128 GB e 256 GB di storage interno ( in base alla versione scelta). Sul device è presente il sistema operativo Android 9 Pie, al quale si aggiunge la tecnologia GPU Turbo 3.0 che mira ad offrire esperienze di gioco fluide ed ottimizzate. Lo smartphone ospita una batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22,5 W tramite USB-C.

Nova 5i Pro sarà disponibile dal 2 agosto in tre colorazioni ( Midnight Black, Aurora e Emerald Green) ad un costo di 2.199 yuan per la versione da 6GB+128GB di storage interno e 2.799 yuan (365 euro) per la versione più ampia.