Huawei Nova 5T Pro: diffuse alcune caratteristiche tecniche

Huawei Nova 5T Pro, versione potenziata dello smartphone rilasciato lo scorso agosto, arriverà presto sul mercato, in attesa di poter mettere le mani su Nova 6. Su internet sono trapelate alcune interessantissime informazioni sul nuovo device.

Come è chiaramente visibile dalla successiva immagine, Nove 5T Pro è molto simile al suo fratello minore. Troveremo uno schermo da 5,5 pollici, ben 8 GB di RAM, NFC e un lettore di impronte digitali. Stranamente, il sistema operativo scelto è Android 9. Non sappiamo perché l’azienda non abbia deciso di optare per EMUI 10 (basato su Android 10), ma molti utenti sono già rimasti delusi.

Il dispositivo, che sembrerebbe avere un foro sul display, si presenterà con 128 GB e 256 GB di storage interno. Non è difficile poter intuire quali saranno le altre caratteristiche tecniche. Nova 5T è il rebrand di Honor 20; Nova 5T Pro, invece, dovrebbe essere una versione alternativa di Honor 20 Pro. Ci aspettiamo, quindi, di trovare il SoC Kirin 980, una batteria da 4.000 mAh (compatibile con la ricarica rapida fino a 22,5 W) e una quad camera (di cui il sensore principale potrebbe essere da 48 MP).

Non ci resta quindi che attendere ulteriori dettagli, così da scoprire la data d’uscita di Huawei Nova 5T Pro e se sarà effettivamente il rebrand di Honor 20 Pro.