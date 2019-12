Huawei Nova 5T, prestazioni top a cifre accessibili

Il Huawei Nova 5T è l’esempio lampante di come non sia strettamente necessario spendere cifre da capogiro per avere accesso a smartphone di alto livello. In Italia viene infatti venduto a 439 euro, un prezzo con cui ci si porta a casa un dispositivo senza criticità macroscopiche, in grado di offrire tutto ciò che un utente medio possa desiderare: un buon display, un comparto fotografico efficace tanto in diurna quanto in notturna, velocità nello svolgere le operazioni quotidiane e un’eccellente autonomia.

L’azienda cinese è riuscita nuovamente nell’intento di realizzare uno smartphone che possa abbracciare sia i gusti del pubblico maschile che di quello femminile. Non a caso, il Nova 5T è disponibile in ben tre varianti cromatiche: Black (quella ritratta nelle immagini), Crush Blue e Midsummer Purple. Colorazioni cangianti, che certificano l’attenzione di Huawei anche per la parte estetica, divenuta ormai vero e proprio ago della bilancia in fase d’acquisto.

Al fine di rendere il design accattivante, il gigante di Shenzen ha deciso di eliminare il tanto diffuso notch in stile iPhone, così da incastonare la fotocamera anteriore in un vero e proprio foro nello schermo. In questa maniera, la parte frontale del Nova 5T è occupata interamente dal display, che presenta una diagonale da ben 6,26 pollici con risoluzione di 1.080 x 2.340 pixel. Si tratta di un pannello IPS LCD, perfettamente visibile all’aperto e in grado di offrire un’eccellente esperienza nella riproduzione dei contenuti multimediali.

In più, nonostante l’ampia diagonale, il Nova 5T risulta comunque maneggevole, grazie a cornici estremamente ridotte attorno al pannello. Il peso di 174 grammi è perfettamente distribuito e il modulo fotografico posteriore, per quanto sporgente, non crea alcun problema in termini di ergonomia. Insomma, siamo di fronte a uno smartphone adatto tanto per chi ha le mani piccole, quanto per chi le ha grandi, un qualcosa ormai davvero poco comune nel settore.

A proposito di comparto fotografico, questo è composto da ben 4 fotocamere sul retro. Il sensore principale da 48 Megapixel con obiettivo f/1.8 offre un buon livello di dettaglio, sia in diurna che in notturna. In questo secondo caso, interviene l’ormai nota modalità notte di Huawei che riesce letteralmente a fare miracoli con poca luce. L’azienda cinese ha comunque implementato anche un sensore grandangolare da 16 Megapixel con obiettivo f/2.2, che offre una grande versatilità di utilizzo.

Le altre due fotocamere sono entrambe da 2 megapixel con obiettivo f/2.4. La prima ha la messa a fuoco fissa per le macro, la seconda viene utilizzata per ottenere effetti bokeh più naturali. Le immagini risultanti sono a 12 megapixel grazie alla tecnologia del pixel binning. La qualità è buona, decisamente sopra la media del segmento in cui è stato collocato il Nova 5T. Buona la fotocamera da 32 megapixel f/2.0 così come i video, registrati in 4K a 30fps.

Sotto la scocca c’è il Kirin 980, ovvero lo stesso processore del P30 Pro (quest’ultimo posizionato a 999 euro). Nel Nova 5T il SoC è abbinato a ben 6 Gigabyte di RAM e addirittura 128 Gigabyte di storage, per cui difficilmente saturerete la memoria interna. Tutto è alimentato da 3.750 mAh che, con il nostro utilizzo (misto tra LTE e Wi-Fi, 2 account mail in push, centinaia di notifiche dai social ed app di messaggistica istantanea, oltre 2 ore di telefonate), ci ha permesso di coprire 1 giorno e 8 ore lontano dalla presa elettrica a fronte di quasi 5 ore di schermo acceso.

Insomma, con un utilizzo più blando, non è impossibile coprire le 48 ore. C’è inoltre la ricarica rapida a 22,5W, con caricabatterie apposito incluso in confezione, una grande comodità in tantissime circostanze. Ovviamente tutto è mosso da Android 9.0 (presenti regolarmente tutti i servizi Google, Play Store incluso), che sarà comunque aggiornato ad Android 10 con EMUI 10, la nuova versione dell’interfaccia grafica proprietaria di Huawei.

Come detto in apertura, Nova 5T è uno smartphone che non presenta criticità macroscopiche. Huawei ha compiuto un eccellente lavoro, dimostrando ancora una volta la propria capacità di proporre dispositivi caratterizzati da un eccellente rapporto qualità/prezzo. Nel caso in cui foste alla ricerca di un regalo di Natale hi-tech, adesso sapete a cosa puntare.