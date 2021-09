Huawei Nova 8i, stile e performance a un prezzo contenuto

Huawei ha appena svelato Nova 8i, l’ultimo arrivato nella gamma di smartphone mid-range che da anni è pensata per rispondere alle esigenze degli utenti in cerca di un design ricercato e feature dedicate all’intrattenimento. Con una serie di funzioni pensate per media e gaming, oltre a 128GB di memoria interna e 8GB di RAM, Nova 8i offre feature interessanti a un prezzo competitivo. Vediamole insieme.

Nova8i è dotato di un display borderless da 6,67 pollici in definizione FHD+ con frequenza di aggiornamento a 180Hz, in grado di riprodurre 16,7 milioni di colori e garantire un’esperienza immersiva per la riproduzione di media e il gaming. La funzione Eye Comfort filtra la luce blu proveniente dallo schermo e previene così gli sforzi della vista, riducendo però al minimo la tinta gialla.

Il nuovo smartphone della serie Nova monta una quadrupla fotocamera posteriore, racchiusa in una scocca circolare sul retro:

La fotocamera principale da 64MP è dotata di un sensore dalla dimensione di 1/1,7″ per fotografie in alta risoluzione;

L’obiettivo Ultra Wide da 120° permette di estendere il campo visivo degli scatti;

La fotocamera con apertura f/2.4 garantisce maggiore profondità di campo;

L’obiettivo macro permette di scattare fotografie ravvicinate a soli 4cm dal soggetto.

Le fotocamere di Nova 8i supportano la funzione Super Night Shot 2.0, che permette di realizzare scatti di qualità anche in notturna. La fotocamera anteriore è invece dotata di un sensore da 12MP.

In quanto dispositivo pensato per l’intrattenimento, su Nova 8i non può mancare una batteria capiente: con 4300mAh di capacità, Nova 8i è in grado di sostenere anche un uso intenso, ulteriormente prolungato dalla presenza di algoritmi AI capaci di regolare e ottimizzare in tempo reale il consumo energetico. Il supporto della tecnologia Huawei Supercharge da 66W consente invece, in base alle stime dell’azienda, di ricaricare il telefono fino al 68% in 20 minuti e da 0% al 100% in soli 38 minuti.

Anche la connettività di Nova 8i è ottimizzata per il gaming, grazie alle sette antenne incorporate in tutti e quattro i bordi che garantiscono un segnale forte anche quando il dispositivo è tenuto in orizzontale e alla funzione Smart Game Assistant, che permette di bloccare le distrazioni causate da chiamate e notifiche durante le sessioni di gioco più intense.

A bordo di Huawei Nova 8i si trova l’interfaccia proprietaria EMUI 11, basata su Android 11. La mancanza dei servizi Google è compensata dalla presenza dello store Huawei AppGallery con Petal Search e da funzioni come Mee Time, un’applicazione che consente a dispositivi Huawei di comunicare tra di loro attivando anche la condivisione dello schermo.

Huawei Nova 8i è disponibile da oggi in due colori: Moonlight Silver e Starry Black. Il prezzo sul mercato italiano è fissato a 349 euro, con la possibilità di ricevere le cuffie Huawei FreeBuds 4i se lo si acquista fino al 4 ottobre 2021 e un ulteriore sconto se lo si ordina attraverso il Huawei Store.