Huawei Nove 6 è ora ufficiale: lo smartphone 5G con 12 GB di RAM arriverà il 5 dicembre

Huawei Nove 6 arriverà ufficialmente il 5 dicembre! Nova 5T è sbarcato in Italia da pochissimo tempo, ma la società non ha intenzione di attendere e ha già annunciato il suo successore. Un dispositivo che sicuramente emergerà nell’attuale panorama tecnologico, dato le interessanti specifiche tecniche.

Huawei è una società che ha abituato i propri clienti a prodotti con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Durante le scorse ore, tramite un teaser pubblicato su Weibo, l’azienda ha annunciato ufficialmente Nova 6, introducendo anche alcune delle principali caratteristiche tecniche.

Lo smartphone rappresenta un punto di partenza per questa linea di dispositivi, essendo il primo “Nova” a offrire la connettività 5G. Il SoC, con modem integrato, sarà Kirin 990. Troveremo, inoltre, un display IPS LCD da 6,44 pollici (con risoluzione 1920 x 1080) e una batteria da 4.000 mAh compatibile con la ricarica rapida fino a 40 W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, sempre più importante negli smartphone, Nova 6 potrà contare sul sensore 60X IMX686 di Sony, accompagnato da altre camere secondarie da 16 MP (ultrawide), 2MP (probabilmente macro) e 2 MP (sensore di profondità).

Il lancio, almeno in Cina, è previsto per il 5 dicembre. I consumatori, per portarsi a casa questo prodotto, dovrebbero poter scegliere tra tre differenti tagli di memoria: