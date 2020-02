Huawei: nuove app arrivano in AppGallery, lo store ufficiale

Huawei ha appena annunciato che sta collaborando con alcuni importanti sviluppatori per arricchire AppGallery con nuove applicazioni. La società, già lo scorso novembre, durante il primo Developer Day in Italia, aveva annunciato che sarebbero stati molti gli investimenti utili per accrescere il loro ecosistema. Questo è il primo grande risultato raggiunto per lo store proprietario.

Disponibili in 170 Paesi, con 400 milioni di utenti attivi e 180 miliardi di download ogni anno, AppGallery è uno store sempre più scelto dai consumatori che hanno acquistato uno smartphone targato Huawei. Stando a quanto riferito dal brand, molte aziende hanno deciso di approdare sullo store. Non mancano i servizi multimediali, come RaiPlay, Mediaset Play e Infinity, e le app ufficiali delle principali stazioni radiofoniche, tra cui RDS 100% Grandi Successi, RTL 102.5, R101, Virgin Radio, Radio Italia, Radio 105 e Radio Monte Carlo.

Gli utenti spendono molto tempo anche sperimentando nuovi videogiochi, grazie anche ai dispositivi sempre più evoluti (come Huawei Nova 5T, disponibile all’acquisto su Amazon). Ecco quindi che Huawei ha deciso di offrire uno spazio anche ad alcuni titoli videoludici. Non manca Asphalt 9, Star Trek, The Walking Dead e Word Jungle – FREE Word. Stando a una ricerca Nielsen, il 6% delle applicazioni scaricate sono legate al gaming.

Lo stesso studio ha anche fatto emergere che oltre il 34% degli utenti intervistati effettuano acquisti direttamente con il proprio smartphone. Huawei AppGallery è stato quindi ulteriormente impreziosito da software con cui poter gestire il proprio denaro, come Satispay e Nexi Pay. Non mancano le applicazioni per gli appassionati di shopping: DoveConviene, Trovaprezzi, PromoQui: Volantini e Offerte, Unieuro e MediaWorld.

Il produttore ha inoltre annunciato che lo store proprietario sarà aggiornato mensilmente con nuove app di diversa tipologia, così da rendere l’esperienza sempre più completa.