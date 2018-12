Huawei P Smart 2019 avvistato in Francia: Kirin 710 e Android Pie a 249 euro

Dopo la diffusione della probabile scheda tecnica e di alcune presunte immagini ufficiali che preannunciavano l’imminente arrivo di Huawei P Smart 2019, ora lo smartphone è ufficialmente in vendita in uno store francese che lo ha mostrato in tutto il suo splendore confermando gran parte della scheda emersa dalle indiscrezioni degli scorsi giorni.

La versione aggiornata del P Smart è equipaggiata con il Kirin 710 accoppiato a 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 512 GB. Frontalmente, un ampio display da 6,21 pollici con risoluzione Full-HD (2340 X 1080 pixel) e rapporto di forma in 19:9. È presente un discreto notch a goccia che incorpora la fotocamera anteriore da 8MP.

La back cover in vetro, invece, ospita la doppia fotocamera con sensore da 13 MP coadiuvato da un secondo da 2MP per la profondità di campo. In posizione centrale, è presente il sensore biometrico per lo sblocco del dispositivo tramite riconoscimento delle impronte digitali. La piattaforma software è affidata all’ultima versione Android 9 Pie personalizzata con la EMUI 9.0. Il tutto è alimentato da una batteria da 3.400 mAh.

Huawei P Smart 2019 è disponibile nelle colorazioni Black e Aurora Black al prezzo di 249 euro in Francia. L’annuncio ufficiale in Italia – così come la commercializzazione – dovrebbe arrivare molto presto.