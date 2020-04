Huawei P Smart 2020 è il protagonista di alcune indiscrezioni. A diffondere i nuovi render è stato il leaker Roland Quandt. Lo smartphone dovrebbe offrire delle specifiche tecniche basiche e i servizi Google.

Per poter integrare il pacchetto di software targato Google, Huawei avrebbe scelto di non modificare eccessivamente la scheda tecnica del device, che risulta quindi essere molto simile a quella della variante precedente. Pur potendo contare sui servizi della società della Silicon Valley, lo smartphone accoglie dei componenti hardware oramai superati. Per quanto riguarda il design, sembrerebbe che il device presenti alcune differenze rispetto al modello precedente. Nella scocca posteriore troviamo due sensori contenuti in un modulo di forma rettangolare e le cornici che circondano il display non sono molto pronunciate (a esclusione di quella inferiore).

P Smart 2020 potrebbe contare sul SoC Kirin 710F, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512 GB). La batteria avrà forse una capacità massima di 3.400 mAh. Per quanto riguarda il display, potremmo trovare un pannello IPS LCD con una diagonale di 6,21 pollici e una risoluzione FullHD+ (2.340 x 1080 pixel).

Nello schermo sarà collocata una fotocamera frontale da 8 MP (contenuta all’interno di un notch). Il modulo fotografico posteriore potrebbe essere composto da due sensori da 13 MP e 2 MP. Il design è stato leggermente modificato rispetto a quello del modello del 2019.

Pur non essendoci ancora l’annuncio ufficiale, si pensa che Huawei P Smart 2020 possa essere presto svelato in Europa. Il prezzo dovrebbe essere compreso tra 200 e 220 euro. Un costo forse eccessivo, considerando che Huawei P40 Lite (disponibile all’acquisto su Amazon), per qualche decina di euro in più, assicura una scheda tecnica molto più interessante, pur rinunciando ai servizi Google.