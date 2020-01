Huawei P30 Lite New Edition, acquistalo e ricevi in regalo gli auricolari wireless Huawei FreeLace

Nella giornata di oggi, Huawei ha ufficializzato il P30 Lite New Edition. Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nel nostro articolo dedicato, si tratta di una versione rivisitata del modello lanciato dall’azienda cinese nel 2019, che ovviamente abbiamo recensito. È già disponibile all’acquisto a partire da oggi a 349,90 euro e, per l’occasione, è stata avviata un’interessante offerta che consente di ricevere in regalo gli auricolari wireless Huawei FreeLace (valore commerciale di 99,90 euro) una volta acquistato il dispositivo.

Per poter rientrare nella promozione, basta acquistare il P30 Lite New Edition in uno dei negozi aderenti all’iniziativa (tra cui c’è Amazon, trovate il dispositivo a questo indirizzo) dal 9 gennaio al 9 febbraio. Dopo di che, occorrerà recarsi sul portale ufficiale messo a punto direttamente da Huawei, compilare il modulo richiesto e, una volta ricevuta conferma, attendere la ricezione dei FreeLace direttamente a casa, senza spese aggiuntive.

Si tratta di un’offerta che rende ancora più conveniente questo smartphone che, lo ricordiamo, è dotato di ben 6 Gigabyte di RAM e di un comparto fotografico di tutto rispetto: fotocamera frontale da 32 Megapixel, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Per quanto riguarda gli auricolari FreeLace invece, la connettività è garantita dal Bluetooth e, grazie a una particolare gestione energetica, offrono addirittura 18 ore di autonomia in riproduzione continua.

In più, la versione del P30 Lite New Edition venduta da Amazon, comprende nel prezzo anche una comoda cover trasparente in TPU, così da proteggere il dispositivo senza la necessità di investire ulteriore budget in questo tipo di accessorio. In ogni caso, trovate tutti i dettagli relativi all’offerta all’interno del portale ufficiale approntato da Huawei.

