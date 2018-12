Huawei P30 Pro: Kirin 985 e quattro fotocamere con zoom ottico 10x?

Tra pochi giorni saremo nel 2019, un anno che dovrebbe essere denso di interessanti cambiamenti e tendenze in ambito mobile. Tra le novità più attese c’è senza dubbio la serie P di Huawei, che includerà P30 e P30 Pro. Le aspettative sono molto alte dopo il grande successo – soprattutto in ambito fotografico – del predecessore. Ed ecco che cominciano a circolare le prime indiscrezioni proprio sul comparto fotografico.

Alcune immagini apparse online mostrano il design del P30 Pro rivelando una configurazione con ben quattro fotocamere posteriori – sviluppate sempre con il produttore Leica – posizionate in modo diverso rispetto al P20 Pro. Infatti, in unico alloggiamento è presente il primo sensore a cui fanno seguito il flash LED con PDAF e le altre due lenti. L’ultimo, invece, è separato dal blocco principale.

Secondo XDA Developers, solo le prime tre fotocamere servirebbero per lo scatto, mentre la quarta TOF (time of flight) sarebbe dedicata alla messa a fuoco e alla modellazione dei volti 3D. Uno dei tre sensori sarebbe un teleobiettivo con zoom ottico 10x. Il P30, invece, si fermerebbe a tre sensori con un teleobiettivo con zoom ottico 5x.

Per quanto riguarda il pannello frontale, Huawei P30 Pro abbandona il notch rettangolare per ospitare il più discreto a goccia. In questo modo, si raggiungerebbe un rapporto screen-to-body più elevato. Inoltre, la stessa fonte rivela che il prossimo top di gamma dell’azienda cinese potrebbe integrare un nuovo SoC che si chiamerebbe Kirin 985. Data la nomenclatura, dovrebbe trattarsi semplicemente di un upgrade del precedente Kirin 980.

Che possa integrare il supporto 5G? Difficile a dirsi dato che non c’è nessuna comunicazione ufficiale per il momento. Lo scopriremo sicuramente nelle prossime settimane e soprattutto in occasione della presentazione che avverrà presumibilmente a marzo 2019.