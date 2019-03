Huawei P30: si partirà da 749 euro in Europa?

I prezzi di Huawei P30 potrebbero partire da 369 euro per la versione Lite, per poi passare a 749 euro e 999 euro e toccare 1099 euro per P30 Pro con 256 GB di memoria interna.

Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale dei prossimi top di gamma di casa Huawei. Le indiscrezioni che si sono susseguite nell’ultimo periodo sono davvero tante al punto che siamo riusciti a farci un’idea – più o meno precisa – di come saranno. Oggi, spuntano i presunti prezzi per il mercato europeo di Huawei P30, P30 Lite e P30 Pro.

A darne notizia è il solito leaker Roland Quandt tramite il suo profilo Twitter. In realtà, si tratta di un post che modifica i prezzi annunciati – sempre dallo stesso account – nella giornata di ieri. Nello specifico, secondo la fonte si parte da 369 euro per la versione Lite che diventano 749 euro per Huawei P30 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

I was wrong earlier.

P30 128GB = 749 Euro

P30 Pro 128GB = 999 Euro

P30 Pro 256GB = 1099 Euro

Nothing definitive on the 512GB model yet. https://t.co/2S9k1eZusV — Roland Quandt (@rquandt) March 18, 2019

Il prezzo di vendita del P30 Pro nella configurazione 8/128 GB sarà – sempre sulla base di quanto trapelato – di 999 euro. Il modello top con 256GB di storage sarà venduto a 1.099 euro. Prezzi un po’ lievitati rispetto alla generazione precedente ma in linea con le tendenze di mercato. Ricordiamo che quest’ultimi due modelli dovrebbero basarsi sul processore Kirin 980 – lo stesso visto a bordo di Mate 20 e Mate 20 Pro – mentre la versione Lite dovrebbe montare il Kirin 710, proprio come Mate 20 Lite.

Inoltre, anche questa volta Huawei punterà molto sul comparto fotografico. Salvo cambiamenti dell’ultimo momento, P30 Pro dovrebbe integrare un sistema di quattro fotocamere posteriori caratterizzato da un potente zoom ottico, come confermato dall’azienda stessa attraverso un video. Si parla di una fotocamera periscopica con zoom 10x che consentirà di raggiungere elevate prestazioni fotografiche. Difficile definire ora la configurazione dei singoli sensori. Ma sulla base delle indiscrezioni, la nuova gamma sembra promettere bene.

Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale che si terrà il 26 marzo a Parigi e capire se Huawei raggiungerà il suo obiettivo di spedire 300 milioni di smartphone entro la fine del 2019. Si tratta di prezzi sicuramente importanti, ma che non si discostano da quelli imposti dal mercato dei top di gamma.