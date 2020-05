Huawei P40 Lite 5G arriverà presto in Europa?

Sono appena trapelate le prime informazioni in merito ad Huawei P40 Lite 5G, un ipotetico nuovo membro della serie di smartphone prodotta dall’azienda cinese. Dovrebbe presentare alcune differenze rispetto a P40 Lite (attualmente disponibile su Amazon), tra cui la compatibilità con le reti di quinta generazione.

Non si tratterà forse di una novità, bensì di un rebrand di Huawei Nova 7 SE. Quest’ultimo è stato svelato poche settimane fa in Cina e potrebbe arrivare in altri mercati con un nome diverso. Per il momento non vi è nulla di ufficiale, ma P40 Lite 5G è apparso nella Penisola scandinava e in Francia. Di conseguenza, è probabile che anche l’Italia sarà interessata.

La principale differenza rispetto alla versione 4G è il SoC: potrebbe trattarsi di Kirin 820, accompagnato dalla GPU ARM Mali-G57MP6. Potremmo inoltre trovare 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (anche se, per il momento, non possiamo esserne certi). Per quanto riguarda le altre specifiche, si pensa a un display LCD da 6,5 pollici (2.400 x 1.080 pixel), una batteria da 4.000 mAh e il consueto ottimo comparto fotografico (con sensori da 64 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP).

Un rivenditore francese ha rivelato che il costo di Huawei P40 Lite 5G potrebbe essere inferiore a 400 euro, contro i 269 euro circa necessari per acquistare P40 Lite 4G.