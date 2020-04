Huawei P40 e P40 Pro a rate con TIM a partire da 0 euro

P40 e P40 Pro sono i nuovi smartphone di fascia alta targati Huawei. I dispositivi sono entrati a far parte del catalogo TIM; con l’operatore telefonico che offre la possibilità di acquistarli a rate a partire da 0 euro. I prezzi e le condiziono cambiano – come sempre – a seconda dell’abbonamento sottoscritto. Ecco tutte le soluzioni disponibili.

Per tutti i clienti TIM ricaricabile:

P40 al costo di 20 euro al mese per 30 mesi con un anticipo di 49 euro;

P40 Pro al costo di 26 euro al mese per 30 mesi con un anticipo di 69 euro.

Le stesse tariffe sono valide anche se si procede all’acquisto nei punti vendita convenzionati tramite finanziamento con Santander Consumer Bank.

P40 Pro

Per i clienti TIM Advance 4.5G e 5G:

P40 al costo di 10 euro al mese per 30 mesi con un anticipo di 199 euro;

P40 Pro al costo di 15 euro al mese per 30 mesi con un anticipo di 199 euro.

Le offerte prevedono un costo di attivazione rispettivamente di 15 euro e 9 euro. Il costo mensile, invece, è di 19,99 per 4.5G e di 29,99 euro per 5G.

Per i clienti TIM Advance 5G Unlimited:

P40, nessun costo aggiuntivo con vincolo di 30 mesi e 199 euro di anticipo;

P40 Pro al costo di 10 euro al mese per 30 mesi con un anticipo di 199 euro.

L’offerta è attivabile gratuitamente e prevede un costo mensile di 39,99 euro.

Si ricorda infine che in caso di recesso anticipato con smartphone abbinato o di inadempimento, è previsto il pagamento delle rate residue in unica soluzione e di un eventuale corrispettivo per la cessazione anticipata. Per tutte le informazioni dettagliate, vi invitiamo a consultare i termini e le condizioni sul sito ufficiale TIM a questo link