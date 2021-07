Huawei P50: la data di lancio è ufficiale

Dopo settimane di continui rinvii, rumor e dopo che l’azienda ha mostrato in anteprima il design definitivo del terminale, la data di lancio di Huawei P50 è finalmente ufficiale! Il giorno scelto per l’annuncio dei nuovi flagship HarmonyOS è prima trapelato su Weibo e poi è stato confermato dal brand stesso, non dovremo aspettare ancora molto per saperne di più.

Huawei ha annunciato su Weibo una conferenza ufficiale dedicata ai top di gamma che si terrà a fine luglio, con il CEO Richard Yu che ha confermato che durante l’evento vedrà la luce la serie P50. Il 29 luglio sarà quindi il giorno del ritorno dei flagship Huawei, i primi smartphone nati con a bordo il nuovo sistema operativo HarmonyOS 2.0.

L’evento è programmato per le ore 19:30 del fuso orario cinese standard, il che significa che noi potremo assistere alla presentazione a partire dalle ore 13:30 del nostro orario locale.

Huawei P50, Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pro Plus sono attesi sul palco, ma non è detto che il brand cinese non abbia ulteriori sorprese pronte per tutti noi.

Inizialmente si pensava che la serie P50 avrebbe sfoggiato ancora una volta il chip Kirin 9000, il secondo chip realizzato a 5nm mai utilizzato su uno smartphone, ma ciò potrebbe non accadere. Il ban imposto dagli USA potrebbe aver reso questa soluzione impossibile a causa delle scorte ridotte, di conseguenza la gamma P50 potrebbe invece vantare una nuova versione 4G dello Snapdragon 888 di Qualcomm, chiamato Snapdragon 888 Pro secondo le voci.

La famiglia di smartphone P50 potrebbe anche presentare diverse curvature del display: il modello base P50 sarà dotato di un vetro meno curvo, quasi piatto sui lati (molto simile al Galaxy S20 e S20+), mentre il P50 Pro sfoggerà un display waterfall con lati molto curvi (in stile Mate 40 Pro). Il P50 Pro Plus, secondo quanto circolato in rete, avrà un display curvo su tutti e quattro i lati.