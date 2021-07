Huawei P50, nuovi dettagli specifici sulle fotocamere

I tre modelli vociferati di Huawei P50 saranno gli esponenti della serie top di gamma del brand per la prima metà dell’anno. Purtroppo, a causa delle ripercussioni della guerra commerciale tra Cine e Stati Uniti e del ban di Huawei, l’annuncio degli smartphone è stato continuamente rimandato di mese in mese fino a questo momento.

Ciò non ha però fermato le continue fughe di informazioni riguardo i terminali, con l’ultima in ordine di tempo che ci permette di conoscere più a fondo le fotocamere che sono state scelte da Huawei per i suoi “portabandiera”.

Il leaker specializzato sui prodotti Huawei conosciuto su Twitter con il none di @RODENT950 ha rivelato quelle che sono le presunte specifiche delle fotocamere della gamma Huawei P50. Nello specifico, l’informatore si è soffermato sul nome dei sensori per alcune delle fotocamere posteriori accompagnate da alcune indicazioni un po’ più vaghe sul tipo di lenti presenti sui terminali.

Nel tweet viene indicato come Huawei P50 utilizzi un sensore Sony IMX707 per la fotocamera principale, quella che immaginiamo avrà lenti dalla lunghezza focale equivalente di 23-25 mm, e un sensore Sony IMX600 per la fotocamera ultragrandangolare, la cui lunghezza focale dovrebbe essere di circa 17-18mm. Nessuna indicazione per il sensore dietro a quello che viene indicato come un teleobiettivo con zoom ottico 3x, quindi con una lunghezza focale equivalente di circa 75-80mm, e che non sarà dunque di tipo periscopico.

Un passo avanti per Huawei P50 Pro che invece sfrutterà l’attesissimo sensore Sony IMX800 da 1″ per la fotocamera principale, un Omnivision OV64A da 64MP per il grandangolo e una lente a periscopio con zoom ottico 5x. Queste tre fotocamere verranno accompagnate da quello che viene indicato come un nuovo sensore ToF.

I asked earlier that these are probably of interest? P50

IMX707

IMX600

3X tele P50 Pro

IMX800

OV64A

5X periscope

ToF/ new sensor pic.twitter.com/swiqniOrlH — Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 10, 2021

Sfortunatamente il leaker non ha rivelato nulla riguardo la fotocamera frontale che continua ad essere ancora avvolta nel mistero.