Huawei P50: tre modelli e due sistemi operativi?

La serie di smartphone Huawei P50, anche se con mille problemi di altra natura, arriverà come di consueto entro i primi sei mesi del 2021. Da un poco preciso “primo semestre 2021”, ora ci giunge notizia del possibile mese e addirittura la data nella quale verranno presentati.

I nuovi smartphone potrebbero essere lanciati in una data compresa tra il 26 e il 28 marzo 2021. Ne parliamo al plurale in quanto ci sono indiscrezioni che vedono arrivare 3 smartphone top di gamma con due differenti SoC: Kirin 990 e Kirin 990E.

La fonte della notizia riporta che la società cinese ha terminato il lavoro su tutti e 3 i dispositivi e i progetti su carta possono raggiungere le fabbriche per la produzione di massa. Inoltre la fonte riporta che ci sarà una bella differenza con il passato con un design più fresco ed aggiornato.

Esisteranno quindi Huawei P50, P50 Pro e il P50 Pro +. La variante base è prevista con un display privo di curvature laterali, quella Pro con dei bordi molto pronunciati e la variante Pro Plus con installato un display curvo su ogni lato. Oltretutto i vari modelli si distingueranno per prestazioni fotografiche. Per la produzione di display, Huawei ha preso accordi con LG e Samsung. Questo ci da una certa tranquillità sulla qualità che quest’ultimi avranno.

Come esattamente un mese fa, quando ne parlammo, continuano a non esserci indiscrezioni circa l’arrivo del modello P50 Lite. Se così non fosse sarebbe la prima volta da quando la società ha dato il via alla serie P. Non manca poi molto alla presentazione ma nonostante questo non siamo ancora a conoscenza di che strategia software la società porterà sul mercato, per lo meno in Occidente. Questo perché con l’avvento di HarmonyOS potrebbero esserci nuovi piani rispetto ad Android.

Siamo abbastanza sicuri che in Cina garantirà l’utilizzo esclusivo del suo nuovo OS e in Europa si potrebbe dare la possibilità di scelta agli utenti tra il HarmonyOS e Android 11, entrambi comunque dotati di EMUI 12 e AppGallery.