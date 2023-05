Rieccoci nuovamente qui con una nuova sfida a colpi di caratteristiche tecniche tra due dei migliori smartphone del momento. Da un lato abbiamo il nuovissimo Huawei P60 Pro, smartphone dalle rifiniture premium di fascia alta che fonda come tutti i prodotti Huawei la sua stabilità e affidabilità sul sistema Harmony OS (da noi in Europa EMUI). Dall’altro lato del ring abbiamo iPhone 14 Pro, top di gamma dell’attuale generazione di dispositivi iOS che offre gli innovativi servizi di emergenza satellitari e il top dell’esperienza disponibile all’interno dell’ecosistema Apple.

Vi ricordiamo che questo articolo non serve a decretare un vincitore assoluto tra i due smartphone, ma semplicemente a fare un confronto imparziale per aiutarvi a scegliere in base alle vostre esigenze, quale dei due prodotti faccia maggiormente al caso vostro nel caso in cui ne stiate valutando l’acquisto. Fatta questa precisazione, andiamo subito a scoprirne le caratteristiche tecniche.

Differenze estetiche

Dal punto di vista estetico, entrambi i dispositivi sono realizzati con un mix di metallo sui bordi laterali e vetro temprato sul retro. Quello che salta principalmente all’occhio è la diversa forma dei rispettivi comparti fotografici, di forma quadrata su iPhone e di forma rettangolare sul dispositivo Huawei. Frontalmente, la Dynamic Island di iPhone risulta certamente più invasiva rispetto al piccolissimo foro della fotocamera frontale di Huawei P60 Pro, ma per chi vuole il riconoscimento facciale biometrico è purtroppo un compromesso indispensabile. Per quanto riguarda le dimensioni, P60 Pro misura 161 x 74,5 x 8,3 mm con un peso complessivo di 200g, mentre iPhone 14 Pro misura 147,5 x 71,5 x 7,9 mm e pesa 206g. se pure più pesante, iPhone 14 Pro risulta leggermente più piccolo del suo rivale.

Per quanto riguarda il display, iPhone 14 Pro monta un pannello da 6,1 pollici con una risoluzione di 1290×2796 pixel e una densità di pixel pari a 460ppi. Il display è di tipo LTPO Super Retina XDR OLED con refresh rate dinamico fino a 120Hz. Per quanto riguarda il dispositivo Huawei invece, abbiamo un display da 6,67 pollici LTPO OLED a 120Hz con una risoluzione di 1220 x 2700 pixel e una densità pari a 444ppi.

Snapdragon vs Apple Bionic

Riguardo al cuore pulsante dei due dispositivi, abbiamo sostanziali differenze tra loro. iPhone 14 Pro monta l’ultimissimo chip proprietario di Apple A16 Bionic, composto da 2 core Avalance da 3,46 Ghz e 4 core Blizzard da 2,02GHz. Huawei P60 Pro fa affidamento su un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm), composto da 1x 3,19 GHz Cortex-X2 + 3x 2,75 GHz Cortex-A710 + 4x 2,0 GHz Cortex-A510. Purtroppo sul dispositivo Huawei manca il supporto alle reti 5G.

Riguardo al comparto grafico, lo Snapdragon 8+ Gen 1 4G dispone di una GPU Adreno 730 in grado di far girare i più recenti giochi sul mercato, mentre il dispositivo Apple dispone della sua GPU proprietaria a 5 core con altrettanta potenza sotto al cofano. Entrambi i dispositivi consentono un esperienza di gioco piacevole e fluida, il cui limite è rappresentato solamente dalle esclusive presenti sui due store di riferimento.

Per quanto riguarda la memoria interna, iPhone 14 Pro offre una gamma di tagli di memoria da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB non espandibili, tutti equipaggiati con 6GB di RAM, mentre Huawei P60 Pro dispone di 256GB di memoria interna accompagnati da 8GB di RAM, oppure 512GB accompagnati da 12GB di RAM. In questo caso, la memoria interna è espandibili tramite microSD su entrambe le versioni.

iPhone 14 Pro Huawei P60 Pro Dimensioni e peso 147,5 x 71,5 x 7,9 mm 206 g 161 x 74,5 x 8,3 mm 200 g Display 6,1″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit (typ), 2000 nit (HBM) 6,67″ LTPO OLED, 1B colors, 120Hz CPU Apple A16 Bionic (4 nm) Hexa-core (2x 3,46GHz Everest + 4x 2,02GHz Sawtooth) Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) Octa-core (1x 3,19 GHz Cortex-X2 + 3x 2,75 GHz Cortex-A710 + 4x 2,0 GHz Cortex-A510) GPU Apple GPU (5-core) Adreno 730 Memoria 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM Batteria e ricarica 3200 mAh 27W, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 7,5W wireless (Qi) Li-Po 4815 mAh 88W

50W wireless Fotocamera Fotocamera posteriore: 48 MP, f/1.8, 24mm (principale), 1/1,28″, 1,22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS

12 MP, f/2.8, 77mm (teleobiettivo), 1/3,5″, PDAF, OIS, 3x zoom ottico

12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (grandangolo), 1/2,55″, 1.4µm, dual pixel PDAF

TOF 3D LiDAR scanner (profondità) Fotocamera frontale: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS Fotocamera posteriore: 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS

48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom

13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) Fotocamera frontale: 13 MP, f/2.4, (ultrawide) Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. 4K@30fps, 1080p@30fps Software di sistema iOS 16 EMUI 13

Riguardo al comparto energetico, iPhone 14 Pro monta una batteria da 3200mAh, con supporto alla ricarica rapida (max 27W) che vi permette di ricaricare da 0% al 50% in 30 minuti. Huawei P60 Pro, sappiamo che dispone di una batteria da 4815 mAh con una ricarica via cavo da 88W compatibile con il sistema Super-fast Charging, in grado di ricaricare il dispositivo del 50% in 10 minuti. Entrambi i dispositivi, consentono di coprire serenamente l’intera giornata con una carica completa.

Fotocamere a confronto

Per gli amanti della fotografia, iPhone 14 Pro monta 3 sensori rispettivamente da 48, 12 e 12 MP con delle focali pari a f/1.78 + f/2.2 + f/2.8, mentre P60 Pro dispone di due sensori da 48MP e uno da 13MP con delle focali rispettivamente di f/1.4-f/4.0 + f/2.1 + f/2.2. Per quanto riguarda la selfie camera, su iPhone 14 Pro troviamo un sensore da 12MP, mentre su Huawei P60 Pro, abbiamo un sensore da 13 MP. Nel complesso entrambi i dispositivi restituiscono ottime foto, grazie anche alle elaborazioni software proprietarie dei due sistemi. Riguardo al comparto video, iPhone 14 ha comunque una spinta in più rispetto al suo concorrente, in grado di fornire registrazioni di qualità superiore grazie anche ad un numero di fps maggiore sia in fullHD che in 4K.

Prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, iPhone 14 Pro è disponibile nel taglio da 128GB con uno sconto del 12% al prezzo di 1.179,00 euro. I modelli da 256GB, 512GB e 1TB, costano rispettivamente 1.299,00 euro, 1.619,99 euro e 1.886,00 euro (tutti e tre con sconti che vanno dal 5% al 12%). Huawei P60 Pro è disponibile al pre-order su Amazon al prezzo di 1.199,00 euro nella versione 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Di seguito vi lasciamo i link alle offerte citate.