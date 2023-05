Bentornati nel nostro consueto appuntamento con i versus. Oggi andremo a confrontare il nuovo Huawei P60 Pro smartphone dalle rifiniture premium di fascia alta, che fonda come tutti i prodotti Huawei la sua stabilità e affidabilità sul sistema Harmony OS (da noi in Europa EMUI), con l’ormai conosciutissimo OnePlus 11, top di gamma dell’omonima casa Cinese, nato come sempre nell’ottica della filosofia “never settle” che contraddistingue ormai l’azienda fin dagli albori, per offrire sempre il massimo ai suoi utenti al miglior prezzo.

Come sempre vi ricordiamo che non siamo qui per stabilire quale dei due dispositivi sia il migliore, in quanto hanno prezzi e caratteristiche differenti che possono interessare a tipologie diverse di acquirenti sul mercato. Fatta questa premessa, andiamo subito a scoprire le caratteristiche tecniche di entrambi i prodotti, e speriamo vi siano d’aiuto nel caso in cui ne stiate valutando l’acquisto.

Differenze estetiche

Partiamo subito con l’analizzare i due dispositivi dal punto di vista estetico. Quello che risalta subito all’occhio, è l’importante dimensione del comparto fotografico di OnePlus 11 rispetto al suo rivale P60 Pro. Mentre sul P60 Pro il comparto fotografico è posto nell’angolo in alto a sinistra con una disposizione dei sensori all’interno di un riquadro rettangolare, su OnePlus 11, notiamo una disposizione più ingombrante e centrale dalla forma circolare. Per quanto riguarda le dimensioni, P60 Pro misura 161 x 74,5 x 8,3 mm con un peso complessivo di 200g, mentre OnePlus 11 ha una dimensione di 163,1 x 74,1 x 8,53 mm e pesa 205g. Nel complesso, possiamo dire quindi che in quanto a dimensioni e peso complessivo, i due dispositivi si equivalgono.

Per quanto riguarda lo schermo, Huawei P60 Pro, ha un display da 6,67 pollici LTPO OLED, 1B colors, 120Hz con una risoluzione di 1220 x 2700 pixel e una densità pari a 444ppi, mentre OnePlus 11 ha un display da 6,7 pollici LTPO3 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz con una risoluzione pari a 1440×3216 pixel con una densità di pixel pari a 526ppi. Già in questo caso, possiamo notare come OnePlus 11 sia una spanna sopra.

SoC Snapdragon per entrambi

Per quanto riguarda il cuore pulsante dei due dispositivi, se pur entrambi facciano affidamento su un SoC Qualcomm Snapdragon, anche se i modelli equipaggiati sono molto differenti tra di loro. Huawei P60 Pro, fa affidamento su un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm), composto da 1x 3,19 GHz Cortex-X2 + 3x 2,75 GHz Cortex-A710 + 4x 2,0 GHz Cortex-A510. Purtroppo a causa di questo SoC, sul dispositivo Huawei manca il supporto alle reti 5G. OnePlus 11 di contro, monta un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con all’interno 1 core a 3,2GHz Cortex-X3, 2 core da 2,8GHz Cortex-A715, 2 core da 2,8GHz Cortex-A710 e 3 core da 2,0GHz Cortex-A510. Ovviamente in questo caso, abbiamo il supporto al 5G. Il comparto grafico è gestito da una GPU Adreno 730 nel caso del dispositivo Huawei, mentre OnePlus 11 dispone di un GPU Adreno 740. Entrambe le GPU se pur dalle prestazioni diverse, vi consentiranno di giocare senza problemi a tutti i migliori giochi del momento, scaricabili dal Google Play Store o da App Gallery. Per quanto riguarda la memoria, Huawei P60 Pro dispone di 256GB di memoria interna, accompagnati da 8GB di RAM, oppure 512GB accompagnati da 12GB di RAM. In questo caso, la memoria interna è espandibili tramite microSD su entrambe le versioni. OnePlus 11 dispone invece di 8GB di RAM nel modello da 128GB di memoria interna, fino ad un massimo di 16GB nel modello da 256GB di memoria interna. In questo caso, il dispositivo non dispone di slot microSD per espandere la memoria interna. OnePlus 11 Huawei P60 Pro Dimensioni e peso 163,1 x 74,1 x 8,5 mm 205 g 161 x 74,5 x 8,3 mm 200 g Display 6,7″ LTPO3 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nit (typ), 800 nit (HBM), 1300 nit (peak) 6,67″ LTPO OLED, 1B colors, 120Hz CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1× 3,2GHz Cortex-X3 + 2× 2,8GHz Cortex-A715 + 2× 2,8GHz Cortex-A710 + 3× 2,0GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) Octa-core (1x 3,19 GHz Cortex-X2 + 3x 2,75 GHz Cortex-A710 + 4x 2,0 GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 Adreno 730 Memoria 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM Batteria e ricarica 5000 mAh 100W, PD, 1-50% in 10 min, 1-100% in 25 min Li-Po 4815 mAh 88W wired

50W wireless Fotocamera Fotocamera posteriore: 50 MP, f/1.8, 24mm (principale), 1/1,56″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS

32 MP, f/2.0, 48mm (teleobiettivo), 1/2,74″, PDAF, 2x optical zoom

48 MP, f/2.2, 115˚, (grandangolo), 1/2,0″, AF Fotocamera frontale: 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1.0µm Fotocamera posteriore: 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS

48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom

13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) Fotocamera frontale: 13 MP, f/2.4, (ultrawide) Video 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS 4K@30fps, 1080p@30fps Software di sistema Android 13, OxygenOS 13 EMUI 13 Riguardo al comparto energetico, Huawei P60 Pro dispone di una batteria da 4815 mAh con una ricarica via cavo da 88W compatibile con il sistema Super-fast Charging, in grado di ricaricare il dispositivo del 50% in 10 minuti, mentre OnePlus 11 ha una batteria da 5000mAh e supporta la ricarica rapida a 100W, riuscendo ad arrivare da 0% a 100% in soli 25 minuti. Entrambi i dispositivi riescono a coprire tranquillamente l’intera giornata con una carica completa della batteria. Fotocamere a confronto Il dispositivo Huawei, dispone di due sensori da 48MP e uno da 13MP con delle focali rispettivamente di f/1.4-f/4.0 + f/2.1 + f/2.2, mentre OnePlus 11 monta 3 sensori posteriori rispettivamente da 50, 32 e 48 MP, con delle focali di f/1.8 + f/2.0 + f/2.2. Dal punto di vista della registrazione video, P60 Pro riesce a raggiungere una risoluzione massima di 4K a 30fps, contro gli 8K a 24fps di OnePlus 11. Anche dal punto di vista della fotocamera frontale, OnePlus 11 è avvantaggiato con un sensore da ben 16MP, contro quello da 13MP del P60 Pro. Nel complesso entrambi i dispositivi restituiscono buone foto, anche se chiaramente OnePlus 11 è su un’altro livello rispetto al suo rivale, specie nell’ambito della registrazione video.