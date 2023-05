Bentornati in questo nuovo appuntamento con i versus. Oggi confronteremo nuovamente le caratteristiche tecniche del nuovissimo Huawei P60 Pro smartphone dalle rifiniture premium di fascia alta che fonda come tutti i prodotti Huawei la sua stabilità e affidabilità sul sistema Harmony OS (da noi in Europa EMUI), con l’ultimissimo top di gamma Samsung Galaxy S23 Ultra che, grazie al suo ampio display e alla presenza della S Pen, strizza l’occhio a tutti coloro che amano disegnare o prendere agevolmente appunti in mobilità con un ottimo feeling tattile.

Vi ricordiamo che questo articolo non serve a decretare un vincitore assoluto tra i due smartphone, ma semplicemente a fare un confronto imparziale per aiutarvi a scegliere in base alle vostre esigenze personali qualora ne stiate valutando l’acquisto. I due dispositivi sono diversi tra loro e offrono caratteristiche tecniche diverse che si adattano a diverse tipologie di utenti. Fatta questa premessa, andiamo subito a scoprirne le caratteristiche.

Differenze estetiche

Ad un primo sguardo, i due dispositivi non mostrano sostanziali differenze se non per le linee che rifiniscono il telaio, il colore del retro dei dispositivi e la disposizione delle fotocamere in entrambi i casi poste in alto a sinistra. Samsung Galaxy S23 Ultra dispone in basso di fianco allo speaker, lo scompartimento a molla che ospita la S Pen, mentre in alto a sinistra, allineati, troviamo i sensori della fotocamera posteriore.

Riguardo al peso e alle dimensioni, P60 Pro misura 161 x 74,5 x 8,3 mm con un peso complessivo di 200g, mentre Galaxy S23 Ultra ha una dimensione di 163,4 x 78,1 x 8,9 mm e pesa 234 g. Se pur le dimensioni tra i due telefoni non siano cosi diverse, Galaxy s23 Ultra ha un lieve spessore e qualche grammo di peso in più, dato sicuramente dal corpo della S Pen al suo interno. Sicuramente una piccola differenza tollerabile a fronte delle funzioni innovative del pennino che lo rendono un dispositivo unico sul mercato.

Per quanto riguarda lo schermo, Huawei P60 Pro monta un display da 6,67 pollici LTPO OLED a 120Hz con una risoluzione di 1220 x 2700 pixel e una densità pari a 444ppi, mentre Samsung Galaxy S23 Ultra monta un display da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X a 120Hz con una risoluzione pari a 1440 x 3088 pixel e una densità di pixel di 550ppi.

Snapdragon per tutti

Sotto la scocca dei due dispositivi, troviamo sostanziali differenze. Huawei P60 Pro fa affidamento su un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm), composto da 1x 3,19GHz Cortex-X2 + 3x 2,75GHz Cortex-A710 + 4x 2,0GHz Cortex-A510. Purtroppo sul dispositivo Huawei manca il supporto alle reti 5G, presente invece sul dispositivo Samsung. Galaxy S23 Ultra monta un chip Snapdragon al pari di molti altri top di gamma, in particolare il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) leggermente overcloccato rispetto agli altri prodotti presenti sul mercato con lo stesso chip. Nello specifico, il processore di Qualcomm dispone di 1 core da 3,36GHz Cortex-X3, 2 core da 2,8GHz Cortex-A715, 2 core da 2,8GHz Cortex-A710 e 3 core da 2,0GHz Cortex-A510.

Riguardo al comparto grafico, lo Snapdragon 8+ Gen 1 dispone di una GPU Adreno 730, a differenza dello Snapdragon 8 Gen 2 che dispone di una GPU Adreno 740. Nonostante la differenza di prestazioni, entrambe le GPU sono in grado di far girare al meglio tutti i più esosi titoli presenti sul Google Play Store e su App Gallery di Huawei.

Per quanto riguarda la memoria, Huawei P60 Pro dispone di 256GB di memoria interna accompagnati da 8GB di RAM, oppure 512GB accompagnati da 12GB di RAM. In questo caso, la memoria interna è espandibile tramite modulo NM (esclusiva Huawei) su entrambe le versioni. Samsung Galaxy S23 Ultra, invece, dispone di 2 versioni da 256GB di memoria interna, equipaggiate con 8GB o 12GB di RAM. I tagli da 512GB e 1TB di memoria interna, vengono commercializzati solamente con 12GB di RAM a bordo. In questo caso, il dispositivo Samsung non dispone di slot di espansione microSD.

Huawei P60 Pro Samsung Galaxy S23 Ultra Dimensioni e peso 161 x 74,5 x 8,3 mm 200g 163,4 x 78,1 x 8,9 mm 234g Display 6,67″ LTPO OLED, 120Hz 6,8″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1750 nit (peak) CPU Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) Octa-core (1x 3,19GHz Cortex-X2 + 3x 2,75GHz Cortex-A710 + 4x 2,0GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1x 3,36GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) GPU Adreno 730 Adreno 740 Memoria 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM Batteria e ricarica 4815 mAh 88W con cavo

50W wireless 5000 mAh 45W, PD3.0, 65% in 30 min 15W wireless (Qi/PMA) 4,5W ricarica wireless inversa Fotocamera Fotocamera posteriore: 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS

48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, OIS, 3,5x optical zoom

13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) Fotocamera frontale: 13 MP, f/2.4, (ultrawide) Posteriori: 200MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1,3″, 0,6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS

10MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3,52″, 1,12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom ottico 10x

10MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3,52″, 1,12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom

12MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2,55″, 1,4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video Frontale: 12MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF Video 4K@30fps, 1080p@30fps 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS Software di sistema EMUI 13 Android 13, One UI 5.1

Riguardo al comparto energetico, Huawei P60 Pro sappiamo che dispone di una batteria da 4815 mAh con una ricarica via cavo da 88W compatibile con il sistema Super-fast Charging, in grado di ricaricare il dispositivo del 50% in 10 minuti. Samsung Galaxy S23 Ultra ha invece una batteria da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida a 45W, riuscendo ad arrivare da 0% a 65% in 30 minuti. Una notevole differenza in quanto a tempi di ricarica ma, nonostante tutto, entrambi i dispositivi riescono a coprire egregiamente la giornata con una carica completa della batteria.

Fotocamere a confronto

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Huawei P60 Pro dispone di due sensori da 48MP e uno da 13MP con delle focali rispettivamente di f/1.4-f/4.0 (variabile su 10 stop) + f/2.1 + f/2.2, mentre Samsung Galaxy S23 Ultra dispone di 4 sensori posteriori da 200MP, 10MP, 10MP e 12MP, con delle focali di f/1.7 + f/4.9 + f/2.4 + f/2.2.

Se per quanto riguarda le foto gli smartphone combattono con pregi e difetti rispettivi in base alla situazione, dal punto di vista della registrazione video la superiorità di Galaxy S23 Ultra risulta piuttosto evidente, permettendo la registrazione di video con una risoluzione massima di 8K a 30fps, contro i 4K a 30fps di P60 Pro. Per quanto riguarda al fotocamera frontale, P60 Pro dispone di un sensore da 13MP, contro il sensore da 12MP presente sul Galaxy S23 Ultra.

Prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, Samsung Galaxy S23 Ultra su Amazon, viene proposto ad un prezzo di 1405,00 euro per la versione da 256GB con uno sconto del 5% per la colorazione Cream, 1659,00 euro per la versione da 512GB e 1899,00 euro per la versione da 1TB. Huawei P60 Pro è disponibile al pre-order su Amazon al prezzo di 1.199,00 euro nella versione 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Di seguito vi lasciamo i link alle offerte citate.