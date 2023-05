Nel confronto odierno abbiamo il nuovissimo Huawei P60 Pro che va a scontrarsi con uno dei top di gamma della serie 13 di Xiaomi e in particolare con Xiaomi 13 Pro. Il punto di forza maggiore di entrambi i dispositivi è sicuramente il comparto fotografico, in quanto tutti e due sono in grado di fare foto impressionanti e potrebbero addirittura spingervi a mettere da parte la vostra fotocamera.

Ci teniamo a ricordarvi che questi nostri articoli non servono a stabilire quale dei due smartphone dovreste acquistare, piuttosto servono a fare un confronto tecnico tra i due e a mettere in evidenza quali sono i pregi di uno e dell’altro. Sarete poi voi a decidere, in base alle vostre preferenze e alle vostre disponibilità, quale scegliere.

Differenze estetiche

Dal punto di vista estetico, i due dispositivi presentano molteplici differenze. Anzitutto, Xiaomi 13 Pro presente delle linee decisamente più morbide rispetto al suo avversario di oggi, inoltre, appena lo si gira si può da subito notare la gigantesca differenza nella forma e nella grandezza delle fotocamere sul retro. Su Xiaomi 13 Pro troviamo un assetto di fotocamere poste in modo da formare un grande quadrato, sul Huawei P60 Pro, invece, troviamo una grande fotocamera rotonda accompagnata da altre due poste rispettivamente una sopra e una sotto a quella principale. In merito alle dimensioni, Huawei P60 Pro misura 161 x 74,5 x 8,3 mm con un peso complessivo di 200 grammi, mentre Xiaomi 13 Pro misura 162,9 x 74,6 x 8,4 mm e pesa 210 grammi.

Per quanto riguarda il display, Huawei P60 Pro monta un display da 6,67 pollici LTPO OLED, 1B colors, 120Hz con una risoluzione di 1220 x 2700 pixel e una densità di pixel di 444ppi. Xiaomi 13 Pro vanta invece di un display LTPO AMOLED da 6,73″, 120Hz, HDR10+ con 522 ppi. Lato Display Xiaomi 13 Pro è quello tecnicamente più avanzato.

Snapdragon per tutti

Sotto la scocca dei due dispositivi, abbiamo processori della stessa famiglia. Huawei P60 Pro, fa affidamento su un SoC Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm), composto da 1x 3,19 GHz Cortex-X2 + 3x 2,75 GHz Cortex-A710 + 4x 2,0 GHz Cortex-A510. Purtroppo sul dispositivo Huawei manca il supporto alle reti 5G, presente invece sul dispositivo Xiaomi. Xiaomi 13 Pro, monta invece il successo Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2, composto da un Octa-core 1×3,2 GHz Cortex-X3 + 2×2.,8 GHz Cortex-A715 + 2×2,8 GHz Cortex-A710 + 3×2,0 GHz Cortex-A510.

Riguardo al comparto grafico, lo Snapdragon 8+ Gen 1 dispone di una GPU Adreno 730, mentre il suo successore monta anche la GPU successiva, ovvero la GPU Adreno 740.

Memorie

Per quanto riguarda la memoria interna, Huawei P60 Pro dispone di 256GB di memoria interna accompagnati da 8GB di RAM oppure 512GB accompagnati da 12GB di RAM. In questo caso la memoria interna è espandibile tramite microSD su entrambe le versioni. Xiaomi 13 Pro è disponibile invece, a seconda dei modelli, con 8 o 12 GB di RAM e uno spazio di archiviazione di 128GB, 256GB o 512GB.

Batteria e ricarica

Parlando di comparto energetico, Huawei P60 Pro gode di una batteria da 4.815 mAh con una ricarica via cavo da 88W compatibile con il sistema Super-fast Charging. La batteria di Xiaomi 13 Pro è praticamente identica, seppure leggermente più capiente: 4.820 mAh. Il sistema di ricarica è invece decisamente più veloce: 120W. Vi è inoltre la possibilità di ricaricarlo in modalità wireless fino a 50W.

Fotocamere a confronto

Il comparto fotografico dei due dispositivi, come abbiamo già accennato in precedenza, è eccezionale. In dettaglio, Huawei P60 Pro dispone di due sensori da 48MP e uno da 13MP con delle focali rispettivamente di f/1.4 + f/4.0 + f/2.1 + f/2.2. La fotocamera frontale del Huawei è di 13MP. Xiaomi 13 Pro ha una fotocamera principale da 50MP stabilizzata otticamente che è poi affiancata da altri due sensori da 50 megapixel: un teleobiettivo con distanza focale ƒ/2.0 e zoom ottico 3,2x e un’ultrawide ƒ/2.2 da 115°.

Come selfie camera il device cinese offre una fotocamera da 32 megapixel. Benché entrambi facciano ottime foto, è comunque tecnicamente evidente che Xiaomi 13 Pro abbia qualche marcia in più.

Software

Anche lato software troviamo sostanziali differenze tra i due concorrenti di oggi. Su Huawei P60 Pro troviamo il dedicato sistema operativo HarmonyOS nella sua versione 3.1 che, ad ogni modo, si presenta con il nome di EMUI 13 in Europa. Sullo smartphone Xiaomi, invece, troviamo un ottimo MIUI 14 basato su Android 13.

Huawei P60 Pro Xiaomi 13 Pro Dimensioni e peso 161 x 74,5 x 8,3 mm 200 g 162,9 x 74,6 x 8,4 mm or 8,7 mm 229g Display 6,67″ LTPO OLED, 1B colors, 120Hz 6,73″ LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1.900 nit (peak) CPU Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) Octa-core (1x 3,19 GHz Cortex-X2 + 3x 2,75 GHz Cortex-A710 + 4x 2,0 GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1× 3,2GHz Cortex-X3 + 2× 2,8GHz Cortex-A715 + 2× 2,8GHz Cortex-A710 + 3× 2,0GHz Cortex-A510) GPU Adreno 730 Adreno 740 Memoria 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM Batteria e ricarica Li-Po 4.815 mAh 88W wired

50W wireless 4.820 mAh 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min 50W wireless, 100% in 36 min 10W reverse wireless Fotocamera Fotocamera posteriore: 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS

48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom

13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) Fotocamera frontale: 13 MP, f/2.4, (ultrawide) Fotocamera Posteriore: 50,3 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1,0″-type, 1,6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS

50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm – ∞), 3,2x optical zoom

50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), AF Fotocamera frontale: 32 MP, (wide) Video 4K@30fps, 1080p@30fps 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS Software di sistema EMUI 13 Android 13, MIUI 14

Prezzi

Huawei P60 Pro è disponibile al pre-order su Amazon al prezzo di 1.199,00, euro nella versione 8 GB di RAM e 256 di spazio. Per quanto riguarda Xiaomi 13 Pro, invece, questo è disponibile su Amazon al prezzo di 1.399,00 euro nella versione 12 GB di RAM e 256 di spazio di archiviazione interno. Vi lasciamo qui di seguito i link per trovare i prodotti su Amazon.