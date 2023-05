In occasione dell’arrivo in Europa del nuovo Huawei P60 Pro, l’azienda cinese offre una serie di coupon esclusivi con l’acquisto del dispositivo.

Grazie al coupon pre-lancio messo a disposizione da Huawei, potrete ottenere gli ultimissimi Huawei FreeBuds 5 dal valore di 159,90 euro, acquistando Huawei P60 Pro dallo store ufficiale di Huawei. L’offerta è valida fino a martedì 8 maggio 2023, giorno precedente al lancio di Huawei P60 Pro in Europa.

Per richiedere il coupon basterà seguire pochi e semplici passaggi:

Cliccate su questo link e registratevi (in alternativa loggate con il vostro Huawei ID)

Fate click su “Richiedi” per salvare il coupon direttamente sul vostro account nella sezione “Il mio coupon”

A partire dal 9 maggio procedete con l’acquisto di Huawei P60 Pro

Aggiungete anche Huawei FreeBuds 5 al carrello e utilizzate il coupon Early Bird al momento del pagamento prima di completare l’acquisto

Verificate che i nuovi Huawei FreeBuds 5 siano inclusi gratuitamente nell’acquisto prima di procedere al pagamento

Acquistando il nuovo Huawei p60 Pro dallo store ufficiale dell’azienda, potrete beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito. I prodotti arriveranno cosi entro al massimo uno o due giorni lavorativi.

Oltre ad una vetrina costantemente aggiornata con le promozioni su tutta la gamma di prodotti, lo store online di Huawei vi permette di gestire i pagamenti online in totale sicurezza, anche tramite Satispay, o di scegliere il pagamento rateizzato grazie alla nuova funzione Klarna, che vi permette di pagare in tre rate senza interessi. Sullo store è possibile anche accedere al servizio di assistenza post-vendita (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 esclusi i festivi), richiedere il servizio di riparazione con ritiro e consegna a domicilio gratuiti, e gestire eventuali resi dei prodotti entro 14 giorni dall’acquisto.

Promo Extra Care

A partire dal 3 Aprile e fino al 30 Giugno 2023, i clienti Huawei potranno partecipare all’iniziativa Extra Care 2023, ottenendo fino al 20% di sconto sui ricambi per le riparazioni fuori garanzia presso i Centri Assistenza aderenti, oppure acquistando direttamente sullo Store la sostituzione della batteria fuori garanzia, a partire da soli 49,00 euro ed estendere la garanzia del proprio dispositivo a partire da soli 2,99 euro.

Detto ciò, non ci resta che attendere l’arrivo finalmente di Huawei P60 Pro, smartphone vincitore del premio Tipa World Awards come migliore smartphone per la fotografia del 2023.