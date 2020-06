Huawei Pay in Europa entro il 2020

Huawei Pay sbarcherà ufficialmente in Europa già nel 2020. A dichiararlo è William Tian, il capo della sezione business consumer di Huawei Germania, nel corso di un’intervista rilasciata al sito tedesco Connect. A quanto pare il servizio per i pagamenti conctactless debutterà in Germania, prima di espandersi nel resto del Vecchio Continente.

L’arrivo del servizio di pagamento via smartphone del colosso di Shenzhen era già previsto per il 2019, dopo che nel 2018 la società ha esteso la partnership con Visa anche per l’Europa. Le diatribe internazionali che ormai conosciamo poi hanno apportato dei cambiamenti sulla tabella di marcia. Nonostante tutte le difficoltà incontrate, Huawei va dritta per la sua strada e Huawei Pay sarà presto disponibile anche per gli utenti europei.

Sicuramente si baserà sugli HMS e non sui servizi di Google su cui attualmente non possono contare gli smartphone del brand cinese, a causa del ban americano. Huawei Pay funzionerà nello stesso modo in cui funzionano i servizi che già conosciamo, come Apple Pay e Google Pay. Ogni utente potrà associare al proprio smartphone Huawei o Honor la propria carta bancaria per effettuare pagamenti contactless. La funzione sarà ovviamente sfruttabile anche sugli smartwatch dotati di NFC.

Per il momento però non sono stati rilasciati dettagli circa le tempistiche. Ci aspettiamo comunque maggiori informazioni nel corso dei prossimi mesi. Insomma, Huawei continua a lavorare duramente per tentare di mantenere salda la propria posizione nonostante le difficoltà.