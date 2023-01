Da un po’ di anni a questa parte, Huawei fatica a stare al passo dei grandi produttori nel mercato degli smartphone. Il motivo, ben noto a tutti, è connesso al ban USA del 2019, di cui Huawei sta ancora pagando gli effetti.

A partire dal ban, i lanci di Huawei si sono fatti sempre più sporadici, ma ora – secondo una fonte cinese – la società sarebbe pronta a rimettersi in piedi. La prevista partecipazione di Huawei al MWC 2023 rappresenta un chiaro indizio, in questo senso. Stando alle anticipazioni, il palcoscenico di Barcellona ospiterà anche un “grande annuncio” da parte di Huawei, ma per ora è difficile dire di cosa si tratterà.

L’opzione più probabile è che Huawei presenti il nuovo P60 o il nuovo Mate X3. Gli ultimi rapporti suggeriscono che il Mate X3 sarà il prossimo smartphone lanciato da Huawei, dunque viene da pensare che il protagonista della fiera di Barcellona sarà lui (tra gli altri).

Dei due dispositivi sappiamo già qualcosa: in primis, il software sarà HarmonyOS 3.1; per quanto riguarda l’hardware, invece, entrambi saranno equipaggiati con il processore Snapdragon 8 Gen 2 e supporteranno la nuova generazione della tecnologia fotografica di Huawei XMAGE.

La fiera avrà luogo dal 27 febbraio al 2 marzo 2023 e Huawei dovrebbe occupare il Padiglione 1. “Questo sarà l’anno più grande di Huawei”, ha dichiarato un portavoce a Fierce Wireless. Lo stesso portavoce non rivela nulla circa i prodotti con cui Huawei occuperà gli stand, ma condivide semplicemente l’ottimismo dimostrato dall’azienda nelle ultime settimane.

In effetti, pare che Huawei stia gradualmente risollevandosi, e per il 2023 prevede anche una leggera crescita delle sue entrate. A seguito delle restrizioni, Huawei è stata costretta a mantenere un basso profilo anche agli eventi, ma questo MWC sembrerebbe l’occasione giusta per tornare a mostrarsi com’era una volta. Nel frattempo, Huawei ha imparato a fare a meno dei componenti statunitensi, puntando su una strategia di approvvigionamento più diversificata. Che sia la volta buona anche per nuovi PC, tablet e smartwatch? Staremo a vedere.