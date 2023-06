State pensando di acquistare un nuovo smartphone e magari accoppiarlo a uno smartwatch o, perché no, a un tablet? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche offerte lanciate da Huawei in occasione del Summer Black Friday, dato che troverete non solo tantissimi prodotti in sconto, ma anche bundle e coupon per risparmiare ancora di più!

Fino al 30 giugno, infatti, ogni 72 ore troverete nuovi prodotti in offerta fino al 60% sul sito di Huawei, ma non solo. Ogni 1.000,00€ spesi riceverete uno sconto immediato sul carrello di 100,00€, mentre su una selezione di smartwatch potrete sfruttare un coupon di 50,00€.

Insomma, che voi siate alla ricerca di uno smartphone, di un tablet o di un accessorio come smartwatch e auricolari, troverete sicuramente ciò che fa al caso vostro, e potrete farlo vostro con un risparmio non da poco! Tra le offerte più interessanti vi è senza dubbio lo Huawei Mate Xs 2, disponibile a soli 1.599,99€ invece di 1.999,99€.

Il Mate Xs 2 è tra gli smartphone pieghevoli migliori sul mercato per merito il design ultra leggero, sottile e resistente e del comparto fotografico sensazionale. Sono presenti, infatti, ben 3 obiettivi che vi permetteranno di scattare foto spettacolari, con dettagli incredibili e colori realistici; potrete poi ammirarle sul display True-Chroma da 7.8″, che aprendosi diventerà grande praticamente quanto un tablet.

L’utilità dello smartphone sta proprio nel poterlo utilizzare anche per lavorare o studiare, dato che la funzione smart multi-finestra vi consentirà di tenere aperte più app contemporaneamente, il tutto senza prosciugare la batteria. Questa, infatti, ha una capienza di ben 4600 mAh, offrendovi un’autonomia di più di una giornata di utilizzo ed essendo anche compatibile con la ricarica rapida.

Se, invece, state pensando di acquistare una smartband per voi e un familiare o amico vi consigliamo l’Huawei Band 8, protagonista di un’offerta notevole: il prezzo di listino del prodotto è di 59,90€, ma pagherete il secondo solamente 29,90€!

Si tratta di una smartband dal display elegante e senza bordi, che monitorerà la vostra salute e fitness a 360°, offrendovi indicazioni non solo sui passi percorsi e le calorie bruciate, ma anche sulle vostre abitudini di sonno, stress e persino cardiovascolari. Inoltre, l’innovativa batteria vi offrirà ben 2 giorni di utilizzo con solo 5 minuti di carica, mentre la compatibilità con smartphone Android e iOS vi assicurerà un accoppiamento rapido e semplice.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti Huawei in sconto, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata al Summer Black Friday per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire velocemente?

