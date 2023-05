Huawei è ormai uno dei brand leader nella produzione di dispositivi tech, da smartphone e smartwatch fino a notebook e tablet di vario genere e per varie fasce di prezzo. Per questo, se siete interessati a portare a casa uno dei nuovi prodotti disponibili, vi consigliamo di sfruttare i numerosi coupon messi a disposizione dallo store ufficiale: per poco, infatti, potrete acquistare una delle new entry con sconti fino a 200€.

I codici da utilizzare sono moltissimi e vi garantiscono un ottimo risparmio su ciascun dispositivo. Inserendo ACPSP60 al momento del checkout, otterrete 150€ di sconto sugli smartphone P60 Pro e Mate X3, con ACPSM11A otterrete 20€ di ribasso sul Matepad 11 e con AMATE501 ben 100€ sul Mate 50 Pro. Ultimo, ma non per importanza, copiando e incollando ABOOK1 nell’apposito box nel carrello, il Matebook X Pro riceverà uno sconto di ben 200€.

Da menzionare con particolare attenzione il ribasso disponibile sul Huawei P60 Pro che potrete portare a casa ad appena 1.049,90€ invece di 1.199,90€. Il nuovo smartphone è caratterizzato da uno stile elegante e super raffinato con una particolarissima pearl texture, unica nel suo genere. Anche il comparto fotografico è una vera e propria garanzia, in quanto il modello in questione è provvisto di un teleobiettivo ultra lighting e una fotocamera principale ultra lighting.

Il teleobiettivo, inoltre, è dotato della funzione super night shot, ideata appositamente per assicurarvi foto e video di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Da menzionare anche il display LTPO Quad-Curve da 6,67″ che garantisce una visualizzazione immersiva grazie alla sua frequenza di aggiornamento adattiva da 1-120 Hz. Inoltre, si occupa di riprodurre colori accurati e dettagli vividi, in ambienti sia luminosi che bui. Non meno importante, supporta la vastissima gamma cromatica P3, conquistandosi così la doppia certificazione TÜV Rheinland per l’accuratezza dei colori.

Infine, vanno menzionate la batteria da 4815 mAh e la fantastica modalità di ricaricaTurbo. Questa funzione, infatti, consente di ricaricare il 50% in appena 10 minuti, grazie alla tecnologia SuperCharge Huawei da 88 W.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Huawei dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

