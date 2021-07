Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro, 20% di autonomia in più con l’ultimo aggiornamento

I nuovissimi smartwatch del brand cinese si aggiornano nuovamente e questa volta le novità sono davvero degne di nota. L’ultima versione di HarmonyOS 2.0 per Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro ne aumenta in modo considerevole la già ottima autonomia oltre a migliorarne la stabilità e rifinire alcune delle loro funzionalità.

Harmony OS 2.0 si aggiorna nuovamente sugli smartwatch della serie Huawei Watch 3, migliorando il funzionamento in determinati scenari e prolungando la durata della singola ricarica. È stata anche ottimizzata la connessione degli orologi smart ai dispositivi dotati di sistema operativo iOS di Apple.

L’aggiornamento in diffusione da oggi 26 luglio, anche conosciuto con il nome di update MR1, porta con sé le seguenti novità:

Autonomia della batteria migliorata del 20%

Miglior precisione delle funzionalità di Gesture Control

Funzionalità meteo migliorata

Migliore connettività e stabilità con iOS

Huawei ha anche affermato di voler continuare ad aggiornare Watch 3 e Watch 3 Pro con l’obiettivo di perfezionare l’esperienza utente e aggiungere nuove funzioni utili come il timer per il lavaggio delle mani e il rilevamento automatico delle cadute.

L’installazione impiegherà qualche minuto e nel frattempo non sarà possibile utilizzare l’orologio, scegliete quindi il momento che ritenete più adatto per l’installazione manuale oppure attivate l’aggiornamento notturno automatico.

Per installare manualmente l’update di HarmonyOS 2.0 Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro vi basterà recarvi in Impostazioni > Sistema e Aggiornamenti > Aggiornamento Software, sezione da cui vi verrà anche richiesto di attivare gli aggiornamenti automatici nel caso non l’abbiate ancora fatto.

Voi avete già acquistato uno dei due nuovi smartwatch? Quali sono le vostre impressioni finora?