Durante l’evento di presentazione dei nuovi prodotti sul mercato europeo, dopo i due nuovi smartphone Huawei P60 Pro e Mate X3 e il nuovo MatePad 11, Huawei ha tirato fuori dal cilindro, un po’ a sorpresa, anche la nuova serie di orologi di fascia alta Huawei Watch 4.

I due nuovi prodotti proposti da HUAWEI sono Huawei Watch 4 e Huawei Watch 4 Pro. È evidente che Huawei punta molto al benessere fisico attraverso un monitoraggio della salute 24 ore su 24. Entrambi i dispositivi ricordano molto quanto già visto sui precedenti modelli per quanto riguarda il design.

“Ogni indossabile Huawei presenta qualcosa di unico da offrire, che si tratti del GPS super-accurato del leggero WATCH GT Runner o dello splendido design di lusso del nuovo WATCH Ultimate. Qualunque cosa stia facendo o dovunque stia andando, riesco sempre a trovare il dispositivo più adatto per soddisfare perfettamente le mie esigenze. Il nuovo HUAWEI WATCH 4 è un altro fiore all’occhiello di Huawei. Tra i punti di forza ci sono sicuramente la finitura premium e lo schermo. E anche se la maggior parte delle persone potrebbe pensare che io mi preoccupi solo di monitorare la corsa, in realtà tutte le metriche generali sulla salute sono importanti per analizzare i miei livelli di prestazione sportiva. Con un solo pulsante di HUAWEI WATCH 4 riesco ad accedere ai miei parametri per la salute in maniera semplice e veloce.” – ha dichiarato il maratoneta Sir Mo Farah.

Un’altra caratteristica interessante della nuova serie di orologi, è la capacità di misurare la glicemia con un tasso di riconoscimento superiore all’85%. Questo è uno sviluppo molto significativo per le persone con diabete, in quanto consente loro di monitorare i livelli di glucosio nel sangue senza la necessità di fastidiose punture.

I due orologi della serie Huawei Watch 4 presenteranno anche un quadrante in zirconia, materiale che offre un’eccellente durata e resistenza. Questo li rende un’opzione ideale per chiunque sia alla ricerca di uno smartwatch durevole e in grado di resistere all’usura dell’uso quotidiano.

Prezzi e disponibilità

I due nuovi orologi saranno disponibili in Italia a partire da inizio giugno sullo store ufficiale di Huawei.

Huawei Watch 4 al prezzo di 449,00 euro con cinturino in fluoroelastometro

al prezzo di 449,00 euro con cinturino in fluoroelastometro Huawei Watch 4 Pro al prezzo di 549,00 euro con cinturino in pelle

al prezzo di 549,00 euro con cinturino in pelle Huawei Watch 4 Pro al prezzo di 699,00 euro con cinturino in titanio

Chi vorrà comprarli da subito, avrà diritto a uno sconto Early Bird pari a 30 euro.