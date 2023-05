Quante volte vi è capitato di aver bisogno dei vostri auricolari per effettuare una rapida chiamata, ascoltare un lungo messaggio vocale o un video sui social, ma purtroppo non li avete a portata di mano? Oppure quante volte vi siete ritrovati a cercare gli auricolari in auto durante la guida per poter rispondere in sicurezza a una telefonata?

Huawei ha pensato ad un’originalissima soluzione al problema: Watch Buds è l’ibrido smartwatch/auricolari che sembra uscito da un film di spionaggio!

5 cose che ci sono piaciute di Huawei Watch Buds

Un’idea innovativa

Huawei Watch Buds è l’ibrido smartwatch/auricolari wireless più innovativo sul mercato. In un design che ricorda quello degli smartwatch di appena due o tre anni fa (si intende per lo spessore), Huawei e riuscita non solo a racchiudere un’orologio connesso dotato di tutta la tecnologia più moderna a disposizione, ma anche un paio di auricolari TWS con cancellazione attiva del rumore.

L’azienda cinese è il primo marchio di grandi dimensioni a portare sul mercato un gadget di questo tipo, e lo fa in pompa magna con un prodotto di qualità che non punta ad attirare gli utenti in massa con il prezzo più basso possibile. Al contrario, l’azienda non ha paura di osare con un prezzo elevato, forte della qualità di Watch Buds. Huawei è sicura di avere a listino un prodotto unico e ben progettato.

Esecuzione sorprendente

Per essere un prodotto di prima generazione, è infatti la prima volta che Huawei prova ad unire uno smartwatch ad un paio di TWS, l’esecuzione è sorprendente!

Non solo si tratta di un gadget originale, ma è davvero ben realizzato (la cassa è in acciaio) e agli occhi di più sembra nient’altro che un orologio. Certo, più di qualche conoscente alla vista di Watch Buds mi ha fatto notare “Non è un po’ spesso?”. Tuttavia, dopo avergli mostrato il trucco che nasconde, hanno quasi tutti concordato sulla genialità dell’idea.

Paragonandolo ad altri smartwatch, non bisogna nemmeno accettare compromessi così invalidanti scegliendo Watch Buds. La protezione contro l’ingresso di acqua e polvere ha ricevuto comunque una certificazione IP54 (quando lo schermo è chiuso), mentre la qualità e le funzioni dell’orologio in sé sono allo stesso livello degli altri prodotti di questo tipo del brand.

Un sistema perfettamente integrato

Sono rimasto piacevolmente stupido dalla comodità e intuitività di Watch Buds. Ad essere connesso allo smartphone è normalmente solo l’orologio. Ogni volta che vorrete utilizzare gli auricolari vi basterà estrarli dal loro apposito ripostiglio e l’audio verrà automaticamente dirottato dall’orologio alle cuffie, le quali funzioneranno come fossero direttamente collegate allo smartphone.

Anche un’idea che avevo già apprezzato in passato sulle Earin M-2 è stata ripresa da Huawei in modo eccellente: gli auricolari non si distinguono in destro e sinistro, ma sono identici in tutto e per tutto e possono essere tranquillamente indossati a piacere. Sarà Watch Buds ad inviare i corretti canali destro e sinistro alla cuffietta appropriata in base alla sua posizione. Questo sì che è essere smart!

Più utile di quel che si pensi

Huawei Watch Buds è più di un semplice accessorio per ascoltare la musica o guardare l’ora. Si tratta anche di uno strumento per tenere sotto controllo la propria salute e il proprio benessere. Gli auricolari sono dotati della cancellazione attiva del rumore (ANC) che elimina i disturbi esterni, aiutandovi a rimanere concentrati. L’orologio ha un sensore di frequenza cardiaca che monitora il battito in tempo reale e monitora la vostra salute, lo stress, la qualità del sonno e può guidarvi attraverso i vostri allenamenti. Ha anche un GPS integrato che traccia la distanza, la velocità e le calorie bruciate durante le attività fisiche.

Sapere di avere sempre a disposizione un paio di auricolari TWS di buona qualità vi porterà ad usarle più spesso dei prodotti tradizionali, anche perché questi ultimi dovete ricordavi di portarli sempre con voi oppure recuperarli in una borsa o nella giacca in caso di necessità. Qui sono letteralmente sempre a distanza di un “click”!

Durata della batteria

Se confrontiamo Watch Buds con altri wearable di Huawei, questo non ha un’autonomia così sorprendente, soprattutto quando si utilizzano saltuariamente anche gli auricolari integrati. Se spostiamo però il paragone agli smartwatch dotati di sistema operativo Wear OS, il software che muove Pixel Watch e i più recenti Galaxy Watch, la durata della batteria di Watch Buds prende tutto un altro valore.

Gli smartwatch con sistema operativo Google, per quanto più ricchi di funzioni e meglio integrati con le varie funzionalità e applicazioni di Android, hanno un’autonomia che si limita alla singola giornata, al massimo 48 ore. Huawei Watch Buds è quindi un prodotto in grado di superare in durata della batteria tali dispositivi, questo anche sfruttando all’occorrenza gli auricolari.

Non è un campione di durata, ma trovo come una vittoria per il brand cinese la possibilità di offrire un’autonomia comparabile, aggiungendo però come bonus il fatto che Watch Buds è un prodotto 2-in-1!

5 cose che non ci sono piaciute di Huawei Watch Buds

Ho quasi perso gli auricolari

Le due cuffiette si estraggono dall’orologio dopo aver sollevato il coperchio con una semplice pressione dell’apposito pulsante, ma questo significa anche che possono uscire accidentalmente se si sfiora tale pulsante inavvertitamente. È capitato in metro a Barcellona durante il MWC (capirete da voi la quantità di persone da cui ero circondato) che qualcuno urtasse l’orologio nella calca e, oltre ad aprire il coperchio, facesse anche staccare gli auricolari dall’apposito magnete che normalmente li tiene in sede.

Queste cuffiette sono davvero molto piccole e poco visibili, quindi se cadono è difficile ritrovarle. Fortunatamente le mie sono cadute su una placca metallica del pavimento del vagone della metro rimanendovi attaccate e, per fortuna, non sono state calpestate da nessuno prima che le recuperassi. È capitato solo un altro paio di volte in quasi sei mesi, tuttavia dovete fare davvero attenzione.

Quadranti limitati

L’orologio ha uno schermo AMOLED da 1,43 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel. È luminoso e ben visibile anche all’aperto, ma i quadranti disponibili sono pochi e poco personalizzabili se si vuole mantenere visibile la percentuale di carica degli auricolari.

Si può scegliere tra alcuni temi predefiniti ma, se si scelgono i (tanti) quadranti pensati per gli altri modelli di Huawei Watch, si dovrà sempre abbassare la tendina di notifica per tenere sotto controllo la percentuale di batteria residua delle cuffiette. Sarebbe stato bello avere più opzioni per rendere l’orologio più adatto ai propri gusti e alle proprie esigenze.

Non adatto a chi ascolta tanta musica

Le cuffie hanno una qualità audio discreta, anche se non eccezionale, ma più che buona per questo genere di prodotto non specializzato. Si sentono bene le voci, i toni medi e ci sono un po’ di bassi se si sceglie il gommino giusto.

Tuttavia, la batteria degli auricolari con cancellazione del rumore attiva dura solo 3 ore in riproduzione musicale, mentre passa a solo 2 ore in chiamata. Questo significa che se si ascolta tanta musica bisogna ricaricare spesso le cuffiette, inserendole nell’orologio. La ricarica è abbastanza veloce ma, con uso intenso, si passerà diverso tempo ad attendere che gli auricolari risucchino un po’ di autonomia residua dallo smartwatch. Sono studiate più per un uso breve ma ripetuto nel corso della giornata, che per lunghe sessioni di ascolto.

Pesante per chi fa sport

L’orologio ha un peso di 66,5 grammi, il che lo rende abbastanza pesante da indossare al polso. È più pesante di Apple Watch Ultra! Se si fa sport si può sentire il peso dell’orologio che si muove e che può creare fastidio o irritazione.

Per un uso più “da ufficio” e da pendolare il peso non è mai un problema. Io l’ho portato sempre con me, anche a letto per il monitoraggio del sonno, senza che mi desse alcun fastidio. Tuttavia non ci si dimentica mai di averlo al polso e quindi alcuni utenti potrebbero trovarlo meno confortevole.

Il gancio di chiusura sembra fragile

L’orologio è davvero solido e ben costruito con materiali di qualità, però il gancio di chiusura del coperchio sembra fragile e poco sicuro. Il gancio si chiude su una minuscola linguetta. Se la linguetta si rompe o si stacca, il coperchio potrebbe aprirsi e a quel punto diventerebbero inutilizzabili sia l’orologio che gli auricolari.

È probabilmente solo un’impressione, non abbiamo visto strani movimenti né abbiamo riscontrato rotture, ma il pericolo c’è e abbiamo voluto portarlo alla vostra attenzione.

Conclusioni

Huawei Watch Buds è un prodotto interessante e innovativo, ma non privo di difetti. Se cercate una soluzione per avere un orologio smart e non dimenticarvi mai gli auricolari, potreste trovarlo utile e pratico. Se, al contrario, volete un orologio con più funzioni e personalizzazioni o delle cuffie con una qualità audio superiore potreste trovare soluzioni migliori acquistando due prodotti separati, anche della stessa Huawei. Il prezzo di 499,90 euro è giustificabile dalla convenienza? Questo sta solo a voi deciderlo.

Huawei Watch Buds non è il migliore smartwatch e non è il miglior paio di auricolari TWS, tuttavia è un ottimo prodotto se preso per quello che è: un ibrido che punta tutto sul rendervi la vita più comoda!