Approda anche sul mercato europeo Huawei Watch Buds, un dispositivo 2-in-1 dal form factor decisamente insolito.

Se a un primo sguardo il device sembra essere un semplice smartwatch dalle dimensioni importanti, premendo il bottone sulla parte inferiore della corona scoprirete la vera sorpresa: lo smartwatch funge anche da custodia di ricarica per un paio di auricolari TWS.

Huawei è il primo grande player a tentare la strada di questa configurazione, finora utilizzata solo in dispositivi di fascia bassa disponibili da tempo sui marketplace online. A contraddistinguere Huawei Watch Buds è proprio l’attenzione dedicata alla progettazione delle componenti, che contribuisce a creare un look and feel premium in ogni sua parte.

Buds: piccoli ma potenti!

Sotto al “cofano” pop-up di Huawei Watch Buds alberga una coppia di auricolari TWS magnetici di forma cilindrica ottagonale, progettati in ogni dettaglio per ottimizzare il più possibile lo spazio a disposizione: più piccoli del 50% ma il 90% più efficienti in

termini di spazio e leggeri come una piuma con un peso di soli 4 grammi.

Gli auricolari sono infatti dotati di anelli placcati in platino per garantire la miglior conduttività quando si trovano in ricarica, mentre un sistema a quattro magneti garantisce la perfetta aderenza alla superficie dello smartwatch in qualunque angolazione li si riponga. Completa il quadro un copri-auricolare in silicone, che oltre a contribuire al comfort di ascolto funge anche da barriera per la cancellazione passiva del rumore.

A livello di qualità del suono gli auricolari all’interno di Huawei Watch Buds non sacrificano la potenza, con un audio massimo di 104 decibel e una struttura di disposizione della bobina interna studiata appositamente per ottimizzare le frequenze più alte. La tecnologia di identificazione adattiva li rende infine intercambiabili, mentre la tripla equalizzazione adattiva ottimizza il suono in tempo reale in base alla struttura del canale uditivo.

Presenti all’appello anche la cancellazione attiva del rumore e la modalità Aware. Il sensore osseo in combinazione con il doppio microfono garantisce sempre la migliore qualità di ascolto, in qualunque ambiente ci si trovi, mentre il sensore IMU (Unità di Misurazione Inerziale) misura l’accelerazione della velocità angolare in base al movimento della testa dell’utente.

Il sensore osseo abilita inoltre una funzionalità innovativa: date le ridottissime dimensioni degli auricolari, il controllo della riproduzione musicale e dell’ANC è esteso all’intero padiglione auricolare grazie alla funzionalità Touch Wide Area. In alternativa, gli utenti che lo preferiranno potranno utilizzare la superficie degli auricolari per controllarli in modo più tradizionale.

La tecnologia Bluetooth a bassa latenza permette infine di collegare gli auricolari sia al Watch che allo smartphone o al computer in uso allo stesso tempo, passando senza soluzione di continuità da un dispositivo all’altro.

Watch: tutte le funzionalità di HarmonyOS 3

L’innovazione rappresentata dagli auricolari non deve far dimenticare che il nuovo Huawei Watch Buds è uno smartwatch Huawei in tutto e per tutto, compatibile con Android e iOS e dotato di una lista estesa di pratiche funzionalità a portata di polso.

Con l’acquisto del wearable sono inclusi tre mesi di abbonamento a Huawei Health+, l’applicazione che permette di raccogliere i dati relativi all’allenamento, con più di 80 modalità a disposizione dell’utente, e ai sensori biometrici. Huawei Watch Buds permette di misurare, proprio come gli altri smartwatch della linea Huawei Watch, sonno, frequenza cardiaca, stress e saturazione dell’ossigeno nel sangue.

L’autonomia del device arriva a 3 giorni di pieno utilizzo, mentre se si attiva la modalità di risparmio energetico – in cui lo smartwatch non ricarica gli auricolari al proprio interno – si può arrivare fino a 7 giorni. Gli auricolari dispongono invece di un’autonomia di 4 ore di riproduzione musicale senza cancellazione attiva del rumore e 3 ore con ANC inserita, mentre in chiamata l’autonomia si riduce a 2,5 ore senza ANC e 2 ore con ANC.

Huawei Watch Buds presenta un quadrante dal diametro di 47 millimetri e ha un peso di 77,5 grammi con auricolari inseriti e 66,5 senza auricolari. Il device è inoltre compatibile con tutti i cinturini Easy Strap, per poter esprimere al meglio il vostro stile.

Huawei Watch Buds: prezzo e disponibilità

I preordini per il nuovo Huawei Watch Buds sono aperti da oggi 15 febbraio su Huawei Store. Il device sarà disponibile in pre-ordine dal 15 al 28 febbraio e in vendita a partire da mercoledì 1 marzo al prezzo di 499,90 euro.

Con un acconto di 30,00 euro, sarà possibile ottenere uno sconto di 30,00 euro da utilizzare sul prezzo finale di lancio di 499,90 euro dal 1° marzo al 19 marzo per acquistare così Huawei Watch Buds al prezzo promozionale finale di 439,90 euro.