Su Amazon è disponibile un'ottima offerta per il HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, lo smartwatch ultra-sottile da 9,3 mm con schermo in zaffiro, lunetta in lega di titanio e oltre 100 modalità di allenamento. Dotato di app ECG, GPS, batteria fino a 10 giorni e compatibile con iOS e Android, è il compagno perfetto per chi ama lo sport. Oggi lo trovate a soli 168,97€, con uno sconto del 39% rispetto al prezzo originale di 279,00€.

Huawei Watch Fit 4 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il HUAWEI WATCH FIT 4 Pro è il compagno ideale per chi desidera unire stile, tecnologia e monitoraggio della salute in un unico dispositivo. È particolarmente consigliato a sportivi e appassionati di fitness che vogliono tenere sotto controllo le proprie performance grazie a oltre 100 modalità di allenamento, GPS integrato e app ECG per il monitoraggio cardiaco. Il suo design ultra-sottile da soli 9,3 mm e 30,4 g, con lunetta in titanio e schermo in zaffiro, lo rende adatto anche a chi cerca un accessorio elegante per uso quotidiano.

Con uno sconto del 39%, passando da 279€ a 168,97€, questo smartwatch rappresenta un'opportunità eccellente anche per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a un dispositivo indossabile di fascia alta. La batteria fino a 10 giorni e la compatibilità con iOS e Android lo rendono perfetto per chi non vuole rinunciare alla praticità nella vita di tutti i giorni. La garanzia di 30 mesi e l'abbonamento a HUAWEI Health+ completano un'offerta davvero completa e conveniente.

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro è uno smartwatch ultra-sottile da 9,3 mm con schermo in zaffiro da 1,82", lunetta in titanio e app ECG. Offre oltre 100 modalità sportive, GPS integrato, batteria da 10 giorni e compatibilità con iOS e Android.

